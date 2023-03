«Lloret pot ser una espècie de Silicon Valley del turisme i les noves tecnologies»

La Web 3 i la intel·ligència artificial ha estat l'epicentre d'una jornada celebrada aquest dijous al Teatre de Lloret de Mar, amb l'objectiu d'exposar quins reptes i oportunitats ofereixen les noves tecnologies al municipi de cara al present i futur.

L'acte, organitzat per l'Ajuntament de Lloret de Mar, Lloret Turisme i Marmirada, empresa de serveis tecnològics per ajudar hotels en el seu procés de digitalització, ha comptat amb la participació tant d'especialistes en el sector tecnològic com també amb conferències i entrevistes a agents del sector turístic.

«Lloret ha de ser i pot ser una espècie de Silicon Valley en el futur per aquestes noves tecnologies», ha assegurat el president de la Mesa de Turisme de Lloret, Josep Maria Molist. L’empresari considera que aquest canvi «significaria una cosa molt important, i és que Lloret no solament tindria el monotema turístic com a font, sinó que podria tenir empreses o entitats que oferirien als joves de Lloret un camp extraordinari que seria complementari amb el turisme».

Canvis al sector amb la IA

Lasse Rouhiainen, expert en intel·ligència artificial (IA), ha estat un altre dels participants en la jornada. Rouhiainen considera que el «turisme és un dels sectors on més canvis tindrem gràcies a la intel·ligència artificial». Tanmateix, assegura que dins del sector només «un 5% l’han començat a utilitzar o testejar, queda molt de camí». L’expert detalla que fer servir eines com el Chat GPT o altres intel·ligències artificials suposa un gran avantatge i ho compara amb el passat. «Fa 100 anys les persones que sabien llegir i escriure tenien un gran avantatge competitiu», diu. «Si no saps programar no passa res, el més important és entendre la importància de la IA. Absolutament tots hauríem d’utilitzar-la», afegeix.

Durant la seva intervenció, Lasse Rouhiainen ha relatat que al Chat GPT «pots demanar-li a la pròpia eina com et pot ajudar explicant-li a què et dediques i que fas cada dia». «Per exemple pots demanar que t’optimitzi el text del mail de benvinguda que envies als teus clients, pots posar un llistat d’Excel i dir que et filtri només les adreces, a un hotel pot millorar tot el que ja has escrit a xarxes socials, plans de màrqueting, facilitar-te idees per vídeos...».

Per la seva banda, Quirze Salomó, CEO del Centre Blockchain de Catalunya (CBCat), ha posat en valor la tasca de l’entitat que «Catalunya adopti massivament i rapidament la tecnologia blockchain». Salomó va relatar que eines com Chat GPT son altament funcionals, malgrat que assegura que si ens diu una mentida ens la podem creure fàcilment. Per això, el CEO del CBCat ha afirmat que «l’única tecnologia que és capaç de posar remei a la intel·ligència artificial per saber la traçabilitat de les dades i governar aquesta bèstia que estem fent és la blockchain». Salamó considera que aquesta tecnologia «permetrà a la intel·ligència artificial escalar, si no difícilment ho podrà fer».

Lloret, destí turístic intel·ligent

L’adaptació de Lloret de Mar com un destí turístic intel·ligent és un tema que sobrevola el municipi gironí des de fa anys. L’Ajuntament ja ha posat en marxa aquest pla que espera finalitzar l’any que ve. «Estem en un punt d’execució de projectes tecnològics intel·ligents. L’objectiu és esdevenir un municipi intel·ligent, és a dir, aquell que amb serveis diferencials i competitius garanteix un desenvolupament sostenible i accessible per millorar l’experiència dels visitants i la qualitat de vida dels residents», ha exposat durant la jornada Cristina Agustí, responsable de noves tecnologies de l’Ajuntament de Lloret.

Aquest projecte correspon a una subvenció obtinguda i gestionada per Red.es, una entitat pública empresarial adscrita al Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital. Per assolir aquest objectiu, el municipi està realitzant diverses accions. Entre elles, per exemple, està creant una plataforma centralitzada capaç de gestionar tots els components o projectes desenvolupats amb creuament de dades per recollir tota la informació «dels sensors distribuïts en el municipi» i explotar aquestes dades pel seu benefici. A més, entre d'altres accions, Lloret preveu analitzar les tendències i els fluxos turístics a través de Big Data, crear una App de turisme «més esquemàtica i fàcil d’utilitzar que la web» o una «App de mobilitat amb tota la informació de les línies de bus urbanes, per demanar un taxi o la disponibilitat d’aparcaments públics», segons ha detallat Cristina Agustí.