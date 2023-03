Un estudi en el qual han participat investigadors de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Universitat de Girona (UdG) i el Centre de Recerca en Ciberseguretat de Catalunya (Cybercat) ha conclòs que les webs més visitades a Espanya «no compleixen correctament» les lleis de privacitat i rastregen als usuaris.

Els resultats s’han publicat en la revista ‘Computers & Security’ i s’han aconseguit després d’aplicar nous mètodes d’anàlisi automatitzada de les tècniques de rastreig i del compliment de les normatives de privacitat en Internet, va explicar la UOC en un comunicat d’aquest dijous.

Així, s’avisa que «només un petit percentatge de les 500 webs més visitades d’Espanya» --entre els quals s’inclouen des de pàgines governamentals fins a llocs de streaming o de contingut per a adults-- implementen correctament els requisits establits en el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), que va ser aprovat pel Parlament Europeu en 2016.

A més de l’ús incorrecte i no consentit de ‘cookies’, aquests algoritmes d’anàlisis també van detectar l’ús de «tècniques de rastreig poc conegudes per l’usuari mitjà», com les webs ‘beacons’ -que són píxels invisibles o espia-, o les tecnologies que es basen en l’empremta digital del navegador.

«Encara queda molt camí per recórrer perquè s’apliquen correctament en les webs els requisits establits pel Reglament General de Protecció de Dades»

La investigadora dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Cristina Pérez-Solà afirma que «encara queda molt camí per recórrer perquè s’apliquen correctament en les webs els requisits establits pel Reglament General de Protecció de Dades». «Moltes de les pàgines web analitzades informen l’usuari de l’ús de ‘cookies’, però o bé no esperen a tindre el seu consentiment per a utilitzar-les o bé adquireixen aquest consentiment de manera incorrecta», afegeix.

«En general, totes aquestes tècniques tenen com a objectiu registrar el comportament dels usuaris a internet per crear perfils que després puguin ser usats per ajustar la publicitat que es mostrarà o els preus que s’oferiran per serveis o productes», destaca Cristina Pérez-Solà, que ha treballat amb Albert Jové (UOC), i David Martínez i Eusebi Calle (UdG).