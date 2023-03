formació dels continuadors

Es té tendència a pensar a formar els que potser treballaran a l’empresa familiar en lloc de tots els que poden arribar a ser accionistes. Cal formar tots els accionistes, actuals i futurs, com a propietaris responsables, treballin a l’empresa o no; i a vegades també les persones que poden tenir influència sobre elles, com poden ser les parelles, o els que estan al dia a dia del negoci que obliden o aparquen la gestió de la família empresària.

Els àmbits de formació de propietaris responsables són en valors, empresa, negoci i família empresària. Els valors són importants per a la presa de decisions crítiques, com poden ser una forta crisi, disrupció o oferta de compra. S’aprenen principalment a la família, durant la infantesa. La formació en temes d’empresa es pot adquirir a escoles de negocis, i el temari típic podria ser model de negoci, pla estratègic, comptabilitat, finances, persones, habilitats... La formació de negoci fa referència a especificitats de la mateixa empresa familiar, i s’adquireix a la mateixa empresa, proveïdors, competidors, clients, altres sectors amb similar model de negoci encara que el producte sigui diferent. A la formació en família empresària l’objectiu és que els integrants de la família empresària aprenguin a parlar dels temes de família i empresa i empatitzin en els diferents punts de vista legítims segons generació, treball a l’empresa o no, i que es coneguin entre ells com socis, actuals o futurs.

Un dels reptes és com atraure a la formació aquells que en principi semblen més desinteressats en aquesta. No és el mateix fer formació per a empresaris o empresàries que «pinten canes» que per a joves universitaris. La metodologia ha de ser participativa i ja està inventada. Els casos, que poden ser impresos o audiovisuals, fets arribar amb antelació, i amb els que s’incentiva la participació dels assistents, sent el paper del formador més de moderador i guia que magistral.

És convenient per a la continuïtat de l’empresa familiar parar atenció a la formació de la família empresària.