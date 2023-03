La cadena de roba de baix cost Primark apujarà el sou dels treballadors al voltant del 20% durant els pròxims tres anys. Així ho estableix el nou conveni col·lectiu que l'empresa ha signat amb Comissions Obreres (CCOO) fins al 2025. Segons ha detallat el sindicat, el document pactat estableix un augment del salari del 7,3% pel 2023, un 5,5% el 2024 i un 5,2% el 2025, fet que suposa que s'assoleix una pujada acumulativa del 19%. També es reconeixen quadriennis per antiguitat des del 2010, de manera que per la plantilla anterior al 2013 l'augment del sou serà del 23%. A més, el pacte obliga a un mínim d'11 caps de setmana complets de descans i augmenta la compensació per treballar en diumenge o festiu.