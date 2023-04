Fa uns dies es va presentar a Girona un nou grup de networking, el desè de l’organització BNI al nord-est de Catalunya i format per trenta-sis empreses. El llançament va ser a l’hora habitual que es fan les reunions d’aquest grup... les 7 del matí

Perdoni que no vingués, però a les set del matí, dormo com un tronc.

(Riallada) Sí, vostè i molta gent… però tranquil, a BNI Cat Nordest continuem creixent, ja tindrà una nova oportunitat de visitar-nos. Ja tenim cinc grups a la província de Girona.

Però dona, a qui se li acut fer les reunions a aquesta hora?

Nosaltres diem que «a quien madruga, BNI le ayuda» (riu). L’hora de les reunions, 2/4 de 7, tot i que impacta al principi, és l’hora ideal per treure el màxim rendiment. És una hora que no afecta la resta de la teva jornada i on, a més, pots tenir tots els sentits focalitzats en la reunió. A 2/4 de 7 del matí no entren trucades, ni mails, ni WhatsApp… i, per tant, la nostra atenció està 100% centrada en la reunió i els nostres companys. La calma d’aquella hora ens permet «ser i estar», claus de l’èxit quan vols augmentar la teva visibilitat i credibilitat.

No serà per enxampar dormint la competència?

Justament. La competència sol estar dormint o tot just arrenca motors quan nosaltres ja estem fent negocis.

Si ens llevem ben d’hora som imparables, com deia en Guardiola?

Sense ànim d’ofendre a màster Guardiola, jo afegiria que som imparables quan, a més de llevar-nos d’hora, ho fem amb actitud positiva, amb ganes de connectar, oberts a l’aprenentatge, amb intenció d’ajudar i fer créixer a altres professionals de negoci. Entenent que, no ets el melic del món i que els resultats arriben quan formes part del procés.

Costa gaire, trobar gent disposada a aquests sacrificis matutins?

Costa trobar gent que matini un sol dia per venir a un grup de treball, sí, no l’enganyaré. Però un cop es trenca aquesta «creença» i veu el funcionament, els resultats i les moltes opcions de fer més negoci... llavors deixa de ser un sacrifici per convertir-se en una oportunitat.

A vostè li va costar?

Ja fa vuit anys que vaig apostar per formar part d’un grup de BNI, tot i que el dormir és un dels meus plaers vitals. De seguida vaig adonar-me del món de possibilitats de negoci que se’m podien obrir, i vaig tenir claríssim que seria un trampolí professional. I aquí em té, estupenda, tot i portar vuit anys matinant (riu).

Les reunions a mig matí són menys productives?

Mig matí, és just el moment que estem intentant sobreviure al dia a dia, a l’ara, i no estem pendents ni del futur, ni del nostre creixement empresarial. Difícilment podríem destinar noranta minuts a escoltar i ajudar a desenes d’empresaris

El que passi de noranta minuts -com un partit de futbol- és perdre el temps?

Cal limitar la dedicació de temps a cada tasca, i si en noranta minuts tens la feina feta i obtens resultats... per què dedicar-n’hi noranta-un?

Els dinars de treball serveixen?

Sí, per establir relacions professionals significatives. Els dinars són un complement a les reunions de treball, difícilment en treus resultats directes, però hi fas una feina de sembrar relacions. No són essencials, però sí importants. Escollits amb estratègia, els dinars, sumen.

L’altra característica és la cooperació entre diverses empreses, Givers gain: no som massa egoistes per entendre-ho?

El Givers gain (guanyar donant) més que una característica, és la Filosofia de treball a la xarxa BNI. És l’essència per crear una xarxa col·laborativa, on un guanya si és capaç de fer guanyar els altres. La dificultat no es troba en entendre-ho, sinó en practicar-ho en el dia a dia.

Com pot fer entendre als catalans que junts sumem, si fins al govern es barallen entre ells?

He, he, hi ha temes que no faciliten les relacions, són el futbol, la religió i la política. Però bé, mentre el talent individual pot guanyar partits, el treball en equip i la intel·ligència col·lectiva guanya campionats. Qui ho practica n’obté resultats. Les petites i mitjanes empreses catalanes sempre ens hem relacionat pel boca-orella de confiança, aquí es fa de forma estructurada i professional.