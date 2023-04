PIMEC Girona i l’Ajuntament de Blanes han signat un conveni de col·laboració que dona continuïtat a la relació entre l’administració local i la patronal. Un dels principals objectius és potenciar l’activitat econòmica, així com la generació d’oportunitats per a les micro, petites i mitjanes empreses i les persones autònomes de Blanes. Una altra prioritat és la creació d’ocupació al municipi, on hi ha una diversitat de sectors econòmics que hi conviuen.

La signatura del conveni l’han encapçalat el president de PIMEC Girona, Pere Cornellà, i l’alcalde de Blanes, Àngel Canosa. Els han acompanyat el tinent d’alcalde de Turisme, Promoció de la Ciutat, Comerç i Empresa, Albert Sanz, així com tècnics de les dues institucions. L’acte s’ha celebrat al Despatx d’Alcaldia, on el batlle i el president de la patronal al territori han intercanviat impressions respecte l’actual situació tant social com econòmica pel que fa a la creació d’oportunitats amb futur. El conveni inclou el compromís de promoure la transformació digital, la sostenibilitat i l’autoocupació. A més, està previst que la patronal i el consistori duguin a terme accions de promoció i foment de la cultura de la formació al llarg de la vida, desenvolupant accions específiques segons les necessitats dels diferents col·lectius.