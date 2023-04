Unió de Pagesos (UP) reclama ajuts directes per a l'oví i cabrum i alerta que la sequera pot ser "l'estocada final" a un sector que arrossega dificultats de fa temps. El sindicat assegura que hi ha perill de "desabastiment real" per als ramats, perquè les pastures són seques i el preu del farratge s'ha disparat. Per posar-hi xifres, explica que l'alfals ha doblat preus, passant de 160 a 320 euros per tona, i que ara ja es parla que n'arribarà a costar 500. UP diu que la situació s'està tornant "insostenible" i, de fet, ho exemplifica dient que Catalunya ha perdut un 5% de les explotacions d'oví i cabrum en els últims cinc anys i que la cabana d'ovelles s'ha reduït fins a un 15%. "Si no se'ns ajuda, molts ramaders acabaran cedint", afirma.