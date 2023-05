Adrià Bosch, Xevi Garriga i Martí Juanola van crear l’startup MyChefTool el 2018 a Santa Coloma de Farners, on tenen la seu al centre d’empreses Eix de Negoci. En cinc anys, han posicionat la seva idea de facilitar la digitalització dels serveis en la restauració amb el concepte APP 360 i que el seu «software» pugui ser utilitzat de manera fàcil i còmode en el dia a dia. El març passat van rebre un impuls important en ser els guanyadors com a startup del concurs «summit», que es va organitzar durant el Fòrum Gastronòmic de Girona per davant de projectes com Haddok, Ordatic, Rentastic, Kombo, i Miobio.

Bosch i Garriga són els protagonistes d’un nou episodi de Girona Valley, el podcast impulsat per Diari de Girona i La Factoria dedicat a destacar projectes de talent i emprenedoria a les comarques gironines. Els fundadors de MyChefTool són conscients que l’startup està en constant evolució i aprenentatge després de cinc anys i recorden quan en l’inici van voler aquest programa per ajudar un restaurant familiar per millorar-li el seu dia a dia i ajudar-lo amb la digitalització per tenir un millor control del negoci. Perquè no tothom domina la tecnologia i aquest també va ser un punt de partida per fer una eina pràctica i còmode per al canal Horeca (hotels, restaurants i cafeteries).

D’aquella idea inicial a passar a tenir clients arreu de l’Estat, però també a l’estranger i en països com Mèxic, Colòmbia i les Filipines, amb l’esperança de ser presents en el mercat dels Estats Units. «És el que volem», destaca Bosch com a objectiu.

Fase de consolidació, d’expansió i de valorar inversors més potents, MyChefTool ara ja és utilitzat en els «xiringuitos» i les foodtrucks. Una demostració més de l’èxit com emprenedors amb l’esperança de continuar-ho fent des de Santa Coloma, tot i que ja han rebut ofertes per marxar a València. «Sabem que hi ha ecosistemes més grans en ciutats com Barcelona i Madrid», però es volen quedar a Girona perquè «com diem nosaltres... de Santa Coloma al món».

El podcast Girona Valley es pot escoltar a la web de Diari de Girona, però també a les principals plataformes, com ara Spotify, Google Podcast o Amazon Music. Presentat per Eduard Batlle, cada quinze dies es pot escoltar un nou episodi.