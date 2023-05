El sistema tributari català, «molt complex i dispers»

El president del Consell General d’Economistes (CGE), Valentí Pich, considera que «el sistema tributari propi de Catalunya, en el qual coexisteixen 15 impostos (gairebé el triple dels quals hi ha en la resta de comunitats), i als quals s’han de sumar els tributs estatals, fan que el model tributari global que afecta les persones i empreses a Catalunya sigui «molt complex i dispers». Pich també demana als partits que facin proposades per a un nou model de finançament autonòmic, caducat des de 2014 «que sigui la base per a definir un sistema fiscal eficient i competitiu a nivell global».

Girona és la capital de província que més ha apujat l’IBI Així ho va assegurar fa unes setmanes en el marc de la setena jornada tributària organitzada a Barcelona, el Col.legi d’Economistes de Catalunya, en la qual els economistes ha proposat reduir els tipus marginals màxims i mínims en la tarifa del #IRPF i deflactarla per a «acomodar-la a l’evolució de la inflació». També reclamen reduir l’impost del patrimoni i replantejar les bonificacions de l’impost de successions. El Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC) ha denunciat aquest any «la pèrdua de competitivitat fiscal de Catalunya», sumant-se així a les crítiques plantejades per la patronal Foment del Treball.