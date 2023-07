El gegant tecnològic Meta, propietari de Facebook, Instagram i WhatsApp, es disposa a treureuna nova xarxa social que s’anomenarà Threads (fils), amb la qual pretén fer la competència a Twitter, que ha imposat noves restriccions als seus usuaris.

Segons informa la premsa nord-americana, s’espera que Meta anunciï dijous el llançament de Threads, que permetrà mantenir converses digitals en temps real, però l’aplicació ja està disponible a les botigues d’aplicacions com Play Store en la modalitat d’accés anticipat.

Mark Zuckerberg, el president de Meta, feia molt temps que treballava en la creació d’una xarxa social de converses en línia en temps real que fes la competència a Twitter, una plataforma que, malgrat els vaivens i restriccions que ha patit des de la seva adquisició per part del multimilionari sud-africà Elon Musk, continua semblant irreemplaçable.

Canvi d’algoritme

Fa poc, Musk va anunciar la imposició de límits diaris en la quantitat de publicacions que poden llegir els usuaris, una mesura que va provocar malestar entre els seguidors de la xarxa social.

Des que Musk va comprar Twitter l’any passat, ha imposat diferents fórmules per rendibilitzar l’empresa –com cobrar pels comptes verificats– que han resultat un fiasco, de manera que es va veure obligat a tornar l’estatus de verificat a comptes importants (per exemple, de mitjans de comunicació o ‘influencers’ amb legions de seguidors) sense que hagin pagat per ser-ho.

També ha canviat el servei de Twitter modificant l’algoritme que decideix quines publicacions són més visibles, va eliminar les regles de moderació de contingut que prohibeixen certs tipus de tuits i va revisar el procés de verificació que confirma la identitat dels usuaris.

En principi, l’aplicació Threads estarà connectada amb la plataforma Instagram i permetrà que els usuaris d’aquesta xarxa puguin seguir els mateixos usuaris a Threads per compartir fotografies i vídeos mantenint el mateix nom d’usuari.