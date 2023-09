La Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG) reclama a la Generalitat que aporti dades als arguments de la consellera de Territori, Ester Capella, que va afirmar diumenge, en declaracions a La Vanguardia, que cal diferenciar la Ryder Cup d’altres esdeveniments internacionals com la Copa de l’Amèrica. «Hi ha esdeveniments que sí que comporten valor afegit i altres que no. Mai no es governa a gust de tots», va assegurar.

La patronal gironina, expressa, en un comunicat, el seu «desconcert» davant de les declaracions de la consellera i consideren que «no ofereix una visió clara i precisa de les raons per les quals el Govern de Catalunya no està donant suport a un esdeveniment d’aquesta magnitud». Caldes manté viva l’esperança d’acollir la Ryder Cup A més, afirmen que «és particularment incomprensible que es compari la Ryder Cup amb altres esdeveniments esportius, com la Copa Amèrica, sense proporcionar arguments o estudis d’impacte econòmic que recolzin aquesta afirmació». Per això, la FOEG insta el Govern a presentar públicament els estudis d’impacte econòmic que justifiquin les declaracions de la consellera. «Una oportunitat històrica» Per la seva banda, el Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC) ha celebrat aquest dimecres la seva Junta de Govern amb la participació d’una cinquantena de persones al club Camiral Golf & Wellness a Caldes de Malavella, com a suport a la candidatura per ser la seu del torneig de la Ryder Cup. El «no» del Govern al tercer camp de golf a Caldes dificulta la celebració de la Ryder Cup Durant l’acte, el degà del CEC, Carlos Puig de Travy, ha reivindicat que la competició «és una oportunitat històrica que Catalunya no pot deixar perdre per l’impacte econòmic i la projecció internacional que donarà a la zona. Demanem a la Generalitat de Catalunya que recolzi la candidatura». «L'organització està fent un gran esforç per donar resposta als arguments de la Generalitat i acollir un dels esdeveniments esportius amb més prestigi del món», ha assenyalat el president de la seu del CEC a Girona, Lluís Bigas. Des de l'entitat argumenten que es calcula que l'impacte econòmic de la competició més mediàtica d'aquest esport seria d'entre 1.000 i 1.300 milions d'euros, i tindria una gran repercussió en el sector turístic amb l'arribada d'uns 300.000 visitants.