Algunes tasques laborals requereixen esforços físics o moviments corporals que, duts a terme de manera recurrent, poden ser l'origen de lesions físiques. Algunes parts del cos, com ara les lumbars, les cervicals o les extremitats són les més afectades. En moltes ocasions la postura laboral també pot estar al darrere d'aquests problemes. Passar moltes hores en una mateixa posició davant d'un ordinador pot ser perjudicial per a la salut.

Davant d'aquesta mena de situacions, tan habituals en tants i diferents sectors laborals, la innovació tecnològica, mecànica i d’enginyeria és la solució per a poder fer millor aquestes tasques que, fins no fa massa, es duien a terme aplicant exclusivament l'esforç corporal i les capacitats físiques dels cossos dels treballadors i treballadores.

Àltima incorpora armadures mecàniques

Cercant protocols i millores que redueixin els problemes de salut laboral dels seus treballadors, Àltima, companyia funerària líder a Catalunya, ha adquirit un equip d'armadures mecàniques, anomenades també com a exoesquelets, i que són un recurs del tot inèdit en el panorama funerari de tot l’estat. Aquest enginy permetrà que totes aquelles persones que hagin d'aixecar pes puguin millorar la seva mobilitat, distribuir la càrrega i també adaptar bé el cos quan executen les seves feines, aportant salut i qualitat laboral a tots els equips.

Amb aquesta nova eina de treball, la primera que arriba a Espanya per donar més qualitat laboral als treballadors del sector, s’aconsegueix que els cossos dels treballadors i treballadores se situïn en la posició més adequada per a dur a terme totes aquelles feines que requereixen esforç físic, es distribueix millor la càrrega mitjançant un sistema de força assistida i, d’aquesta manera, s’aporta salut i benestar a la columna vertebral de tots els seus professionals.

“La qualitat de vida laboral dels nostres equips és una prioritat a Àltima i les noves armadures mecàniques són una eina innovadora i efectiva que dota els nostres treballadors i treballadores de més facilitats, autonomia i comoditat a la feina diària per continuar duent a terme, amb més facilitats, un servei d'excel·lència”, assegura Jaume Echaurren, director general d'Àltima.

"Les noves armadures d’Àltima són eines innovadores i inèdites a España"

Característiques dels exoesquelets

Aquestes armadures són una nova eina de treball amb 6 característiques que les fan úniques i innovadores:

Lleugeresa. El pes dels nous exoesquelets és de només 3,8 kg i converteix l'equip en un dels més lleugers del mercat. Fàcil de fer servir. Aquestes armadures s'instal·len en només 10 segons, són ajustables i no necessiten d’ajuda per col·locar-se. Potència. Els nous equips proporcionen una força auxiliar de 25,5 kgf (100 Nm). Autonomia i ecosostenibilitat. Els exoesquelets funcionen amb aire comprimit i permeten ser utilitzats sense límit de temps i en qualsevol context laboral. Eficiència. Gran part del pes de la càrrega és absorbida per l'exoesquelet i no per la columna vertebral dels treballadors/es. Dinamisme. Els nous equips d'Àltima faciliten una llibertat de moviments total per als seus usuaris.



La nova eina de treball, que es col·loca a mode de motxilla, permet als operaris i professionals de la companyia beneficiar-se dels avantatges dels exoesquelets en l’aixecament de pes, però també en tasques més estàtiques en matèria de mobilitat, ja que la mateixa armadura impedeix que es duguin a terme moviments lesius.

D’aquesta manera els avantatges d'una eina innovadora com aquesta reverteixen en el dia a dia dels equips, traduint-se en una reducció evident del risc de lesions i de la fatiga lumbar, en un augment de la productivitat, un benestar de l'entorn laboral i, en conseqüència, una millora també de la vida professional de les persones.

Una prova pilot amb expectatives de creixement

Àltima està utilitzant els nous exoesquelets com a prova pilot a Barcelona, a la zona del Garraf-Penedès i, properament, s'anirà ampliant el servei d’aquesta eina per tota la zona d'influència de la companyia.

L’adquisició dels nous equips s’inclou dins la política d’innovació de la companyia, que sempre cerca aquelles millores que poden suposar un benefici clar tant per als seus clients, com per a l’equip de professionals format per més de 440 persones.

Àltima és el grup català líder en la gestió de serveis funeraris, tanatoris, crematoris i cementiris present a les províncies de Barcelona, Girona i Tarragona. Amb més de 300 anys d'experiència al sector funerari, Àltima dóna cobertura actualment a 190 poblacions de Catalunya a través de 35 tanatoris, 11 complexos crematoris i 17 cementiris. La companyia també ofereix serveis de cementiri, manteniment i neteja a 360 municipis de tot Catalunya.