La patronal gironina FOEG denuncia el fre que suposa l’excés de burocràcia

«L’Administració ens demana col·laborar, nosaltres entomem el repte, però ens agradaria trobar les mateixes ganes de col·laborar quan nosaltres li demanem ajuda» va ser una de les reivindicacions que Ernest Plana, president de la Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG), va fer a la Generalitat durant l’acte institucional que la FOEG va celebrar ahir a l’Auditori de la Sitja de Fornells de la Selva i que va tenir com a punt de partida la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) de les empreses. A l’acte també es va guardonar a empreses del territori de llarg recorregut i casos d’èxit i també es van presentar les conclusions de les taules rodones sobre la RSC. L’acte va comptar amb la participació de Carles Campuzano, conseller de Drets Socials, Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball; Joan Plana, diputat d’Assistència als Municipis, Serveis Generals, Suport a Entitats Locals, Noves Tecnologies i Compra Pública de la Diputació de Girona i de Sònia Gràcia, alcaldessa de Fornells de la Selva.

«La situació econòmica del país és inestable, ens enfrontem a grans problemes com la crisi climàtica, la inflació incontrolada o els problemes de subministrament». Amb aquesta frase va encetar el seu discurs Ernest Plana, president de la FOEG, que va demanar que, davant d’aquesta conjuntura, els empresaris i emprenedors haurien de rebre més suport per part de l’Administració. «L’Administració ens demana col·laborar: ser més sostenibles, inclusius i socials. Nosaltres entomem el repte, però ens agradaria trobar les mateixes ganes de col·laborar quan nosaltres li demanem ajuda i això no sempre és així» va reivindicar el president de la FOEG que va aprofitar situar la paperassa i la manca de contractació com els principals bastons a les rodes que han de fer front els empresaris i emprenedors. «Fa anys que demanem que eliminin els entrebancs, burocràcia i normes. Ser emprenedor és cada dia més difícil, ser autònom i créixer és impossible i trobar treballadors és el principal problema de les empreses» va lamentar.

Les empreses al centre

Com a representant de la Diputació de Girona, Joan Plana va sumar-se a les paraules del president de la FOEG recordant els reptes que han d’entomar les empreses gironines i es va congratular de la manera com els estan afrontant. «En nom de la Diputació vull felicitar que el teixit empresarial de comarques gironines hagi pogut superar els reptes que la crisi del 2008, la pandèmia de la Covid-19 i la inflació van plantejar» va celebrar. En aquesta línia, va subratllar «la resiliència» dels empresaris que han fet possible que l’economia gironina ja registri les mateixes xifres prèvies a la irrupció de la pandèmia. Fent una mirada cap a les empreses més petites, Joan Plana va realçar a les pime, que representen el 90% del teixit empresarial gironí, com a «element indispensable de l’economia» i com a principals «fonts de contractació».

A les reivindicacions d’Ernest Plana i Joan Plana també van sumar-s’hi les de Josep Sánchez Llibre, president de Foment de Treball, que va recordar la importància de les empreses a la societat. «Les empreses són motors fonamentals per la generació de riquesa, són una font de llocs de treball i també són un pilar per a la cohesió social».

Per la seva banda, Carles Campuzano, conseller de Drets Socials, va ressaltar la importància de la Responsabilitat Social Corporativa, tema central de l’acte, situant a les empreses com un dels agents clau pel benestar social. «No hi ha estat del benestar possible sense una economia oberta, competitiva, capaç de créixer i generar ingressos fiscals» i «tampoc existeix un estat del benestar sòlid i inclusiu sense un entorn econòmic competitiu» va afirmar. Sobre el paper de l’RSC, Campuzano recalcar que «cal construir aliances entre tercer sector, empreses i administració pública» i va celebrar, com a una de les novetats anunciades a l’acte, que la FOEG incorpori a la seva junta a entitats del tercer sector.