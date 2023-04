Preocupació entre les empreses gironines per la «incertesa» a l’hora de rebre els Next Generation

Pimec demana que s’acceleri l’execució dels fons Next Generation per assegurar que els recursos arribin a l’economia productiva i, especialment, a les petites i mitjanes empreses. Segons una enquesta publicada per la patronal, sota el nom «Les pimes i el finançament amb fons Next Generation», un 72% d’empreses que ha optat als ajuts dels fons europeus no ha cobrat encara, tot i que l’execució s’ha accelerat en els últims mesos, tant per part de l’Estat com de la Generalitat. Les companyies catalanes preguntades suspenen les administracions a l’hora de valorar la de la tramitació dels fons. Per això, l’organització empresarial proposa crear el Perte territorial, una nova figura de projecte tractor adaptat adaptades a la realitat de cada comunitat autònoma i que «garanteixi» la participació de pimes.