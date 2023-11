CCOO d'Indústria insisteix a reclamar a la direcció de l'empresa d'extracció de minerals Llansà de Llançà (Alt Empordà) un "canvi de plantejament" per "avançar en les negociacions del nou conveni" que, denuncien, estan "bloquejades". La proposta d'increment salarial que fa l'empresa és d'un 0,5% anual per aquest 2023 i el 2024, un augment que la plantilla denuncia que està "molt per sota de l'IPC". Per això, demanen poder asseure's a negociar i amenacen amb convocat una segona aturada, després que la totalitat del personal (19 treballadors) en secundés una primera l'11 d'octubre passat per aquest motiu. Els treballadors s'han reunit amb l'alcaldessa de Llançà, Núria Escarpanter, que asseguren "portarà la causa al ple municipal".

A través d'un comunicat, CCOO d'Indústria critica que "no s'entén com Llansà, una empresa arrelada al territori i amb un historial de consens en matèria de negociació de les condicions laborals a través del conveni col·lectiu, s'ha situat ara en un escenari de bloqueig que impossibilita avançar en les negociacions cap a un acord que permeti la continuïtat de l'activitat amb normalitat". Per això, els insta a "tenir en compte aquesta trajectòria de consens" i abandonar l'actual que els "aboca al conflicte".

L'11 d'octubre passat, la totalitat de la plantilla de Llansà (19 treballadors) va secundar una jornada de vaga en la qual es van plantar davant les portes de l'empresa per reclamar millores al conveni laboral. Si la situació no es desbloqueja, amenacen de repetir l'aturada; "amb l'afectació que això tindria sobre els principals clients de Llansà, com són Roca Sanitario o Pintures Hempel", alerten.

El conveni que prenen com a referència els treballadors està vigent i preveu un increment salarial del 2% aquest 2023 i d'un 3% l'any que ve. A més, conté una clàusula de revisió en funció de l'IPC. Tanmateix, la proposta salarial que fa l'empresa és d'un increment anual per aquest 2023 i el 2024 del 0,5%. Una xifra que el sindicat denuncia que està "molt per sota de l'IPC i del conveni d'indústries extractives". A més, també critica que el "nou conveni no té cap mena de clàusula de revisió que garanteixi d'alguna manera que les persones treballadores no perdin poder adquisitiu, malgrat els beneficis que ha obtingut l'empresa".

La setmana passada la representant de la plantilla de Llansà i la secretària general de CCOO de Girona, Belén López, es van reunir amb l'alcaldessa de Llançà, Núria Escarpanter, per informar-la del conflicte derivat del bloqueig de la negociació del conveni de Llansà. El sindicat assegura que la batllessa "es va comprometre a debatre aquesta situació al ple municipal".

Llansà

L'empresa, fundada l'any 1966 i que pertany als accionistes del Grup Roca i a les famílies Roca i Minar, es dedica a l'extracció de minerals (feldespat sòdic i quars) que fan servir les indústries que fabriquen vidre i ceràmica.