El Comitè d’Empresa de l'empresa ripollesa Comforsa ha convocat vaga parcial els dies 1 i 5 de desembre i una jornada de mobilització el dia 3 de desembre davant la situació d’incertesa actual motivada per diferents raons, entre les quals destaquen l’incompliment del conveni col·lectiu de l’empresa, el bloqueig de les negociacions del nou conveni i les reclamacions de revisió d’enquadrament dels grups professionals, i la preocupació de la plantilla per la viabilitat de l’empresa. Durant els dos dies de vaga parcial i la jornada del dia 3 a la tarda es faran diferents accions informatives i de protesta.

La companyia siderometal·lúrgica, dedicada a la venda de productes forjats per a vehicles de grans dimensions, és la major empresa industrial en mans de la Generalitat, controlada al 100% per Avançsa.

Aquest divendres, 1 de desembre, el comitè convoca les treballadores i treballadors dels diferents centres de treball de Comforsa a concentrar-se de 12 a 14 hores, a les portes de la planta Comforsa 4, a Campdevànol. En un comunicat, CCOO va expressar ahir el seu suport a les reivindicacions de la plantilla i va demanar una solució urgent a la Generalitat de Catalunya, com a propietària de l’empresa, per resoldre aquesta situació al més aviat possible. El dimarts 5 de desembre també hi ha prevista una altra concentració a les portes de l’empresa.

CCOO explica que en aquests moments s’està treballant conjuntament amb l’administració per acordar les excepcionalitats necessàries al règim del sector públic que li correspon com a empresa pública, per tal de garantir el bon funcionament i el futur de l’empresa, així com els drets de les persones que treballen als diferents centres de treball que Comforsa té a la comarca del Ripollès.

79 milions de facturació i 350 treballadors

Comforsa va tancar el 2022 amb una facturació de 79,3 milions d’euros, un 18% més que el 2021, quan va facturar 67 milions d’euros. De fet, el 2022 va ser el millor exercici de la companyia dels darrers quatre anys, ja que també va superar la facturació del 2020 (39 milions d’euros) i del 2019 (60,7 milions).

Fins a un 90% de la facturació que genera la companyia amb seu a Campdevànol prové del negoci exterior. L’any passat l’empresa va aconseguir nous clients. La siderometal·lúrgica va sumar a la seva cartera a l’empresa sueca d’automoció pesada Volvo Trucks i al frabricant alemany d’eixos Gigant.A més, el hòlding empresarial del Govern va recuperar al grup estatunidenc Dana Corporation.

A principis d'aquest any, la companyia informava que tenia un balanç sanejat i que tenia previst activar un pla triennal d’inversions de 13 milions d’euros. La principal partida del programa inversor s'havia de destinar a actuacions mediambientals, per davant de millores en les instal·lacions i substitució d’equips.