La panera de Nadal és un obsequi que fa l'empresa als seus treballadors, però no tots els treballadors en reben una. Malauradament, moltes empreses no donen aquesta panera, però, vols saber si realment estan obligats a fer-ho? T'expliquem que diu la llei i d'on prové el costum de la panera nadalenca.

La tradició comença a l'imperi romà

Els romans van ser els primers a donar aquestes paneres. Aquest costum era conegut amb el nom "sportula" i consistia en el fet que l'empresari donava menjar als seus treballadors. En aquest cas, els treballadors anaven a casa del seu cap i allà els donaven les paneres.

La tradició romana es feia com una ofrena al Déu Saturn per demanar bones collites

Els romans no celebraven Nadal, però sí que celebraven les festes saturnals, unes festes dedicades al Déu Saturn, déu de l'agricultura i la llum. Per fer aquesta ofrena, a més, decoraven els seus habitatges amb plantes i espelmes. Un entorn ben festiu i guarnit de joia.

Els cristians adopten l'"sportula" a Crist

Durant les mateixes dates que els romans, es va començar a celebrar la festa cristiana amb la panera nadalenca. Això ho van començar a fer per crear les seves pròpies tradicions i festes sense aixecar sospites, ja que semblava que estiguessin celebrant la festa saturnal, quan realment, estaven celebraven la cristiana. Recordem que, per aquella època el cristianisme estava perseguit.

L'any 313 després de Crist, l'Emperador Constantí va establir la llibertat religiosa

La llei i la panera de Nadal

Segons una sentència del Tribunal Suprem el 2016, la panera de Nadal és un dret adquirit dels treballadors, sempre que, l'empresa faci anys que està donant aquest "obsequi". Així doncs, si la teva empresa fa anys enrere donava la panera i ara no ho fa, tens molt a dir!

En canvi, si la teva empresa mai ha donat paneres de Nadal o ho ha fet puntualment, no té cap obligació de fer-ho.

I si l'empresa no va bé econòmicament: tindré panera de Nadal?

En aquest cas, l'empresari sol fer una panera més econòmica, fa un plus a la nòmina o dona més dies de vacances. També pot decidir no donar la panera per la situació actual. Tot i això, aquests conceptes no es considerarien vàlids perquè no es poden fer canvis ni absolució.

Denuncies a l'empresa per no entregar la panera de Nadal

Si la teva empresa no et dona la panera que et pertoca, pots denunciar-ho. És molt important saber que tant portis un dia com tres mesos o sis anys dins l'empresa, estan obligats a fer-te entrega d'aquesta, si els altres treballadors també la reben. Està prohibit donar la panera a només una part dels treballadors, o es dona a tots o a ningú.