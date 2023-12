Les exportacions gironines han trencat l'alentiment que registraven en els darrers mesos i han crescut un 7,8% aquest octubre. Segons recullen les dades que periòdicament publica el Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa, les empreses de la demarcació han fet vendes a l'exterior per valor de 728,18 milions d'euros. Dels tres sectors que són motor de l'economia, destaca l'impuls que han assolit les químiques -dins les quals hi ha les farmacèutiques- i també els fabricants de maquinària. A més, les càrnies continuen a l'alça tot i la frenada de vendes cap a la Xina, cosa que demostra l'aposta per nous mercats. En l'acumulat del 2023, les exportacions gironines ja freguen els 6.800 milions i s'anticipa un altre any de rècord.

Les exportacions gironines capgiren la tendència a la baixa que arrossegaven des de principis d'estiu i tanquen l'octubre amb remuntada. Si al setembre les vendes a l'exterior de les empreses del territori van caure un 2,6%, a l'octubre no tan sols han tornat als registres positius, sinó que han acabat el mes amb un creixement del 7,8%.

En concret, segons recull l'estadística del Ministeri, des del territori s'han exportat productes per valor de 728,18 milions(l'any passat, van ser-ne 675,33). I en aquest cas, a diferència d'altres mesos, els tres sectors que són motor de l'economia gironina tanquen un bon octubre. Bé sigui per volum de vendes, bé sigui perquè registren creixements destacats en exportacions.

Novament, per xifra de negoci, el sector que continua capitanejant els mercats exteriors és l'agroalimentari. De fet, les empreses que s'hi apleguen gairebé han concentrat el 43% de les exportacions que s'han fet des del territori (312 milions).

L'agroalimentari gironí tanca l'octubre creixent un 3,8% en exportacions. És una xifra similar a la que el sector va registrar al setembre, quan el percentatge va situar-se al 3,4%. En part, aquest creixement s'explica perquè les càrnies -que sobretot treballen amb canals i elaborats del porc- continuen recuperant-se i aposten per nous mercats més enllà de la Xina. En concret, les vendes a l'estranger del clúster gironí durant l'octubre han augmentat lleugerament (passant dels 176,65 milions als 179,9).

Químiques i maquinària, a l'alça

Els altres dos sectors que són punta de llança de l'economia gironina, les químiques i els fabricants de maquinària, acaben l'octubre amb creixements destacats. En el cas de les primeres, les seves exportacions creixen un 25% (fins arribar als 138 milions). I dins les químiques, allò que és paradigmàtic són les xifres que registra la indústria farmacèutica. Perquè en aquest cas, l'increment de vendes a l'exterior d'aquest octubre pràcticament dobla el del 2022 (passant de 36,17 milions a 68,66).

Pel que fa als fabricants de maquinària, en aquest cas el creixement d'exportacions se situa proper al 50%. Dels 38,40 milions en vendes que van registrar l'octubre passat, ara es passa als 56,64.

A més d'aquests, en comparació amb el 2022, també creixen en exportacions la llet i els seus derivats, els sucres i articles de confiteria, l'alumini o el suro. Per contra, però, entre aquells productes que registren descensos significatius s'hi troben el paper i cartró (de 38,71 milions a 27,66) o els filaments sintètics (de 14,04 milions a 8,24). Per últim, dins el grup d'aquells que es mantenen d'un any per l'altre hi ha els aparells i material elèctric o el cafè.

La Xina, per sota dels EUA

Pel que fa a destins, per proximitat i com ja és habitual, França continua essent el principal mercat exterior dels productes gironins. Aquest octubre, des de la demarcació s'han fet exportacions per valor de 164,06 milions cap al país gal (l'any passat van ser-ne 159,73 milions).

També creixen les vendes de productes gironins cap a Itàlia, els Països Baixos i Alemanya, els tres destins que segueixen França en el rànquing. Però per contra, baixen a Portugal, que ocupa el cinquè lloc de la llista (de 41,77 a 33,73 milions).

La Xina continua caient dels primers llocs de la llista, i ara ja es troba com a setè destí. Fins i tot, per sota dels Estats Units. De fet, el descens de vendes cap al gegant asiàtic d'un any per l'altre -sobretot, de carn de porcí- és paradigmàtic. Perquè si a l'octubre de l'any passat s'hi exportava per valor de 52,59 milions, ara aquesta xifra s'ha ensorrat gairebé a la meitat (i aquest 2023, el mes s'ha tancat amb 27,17 milions d'exportacions).

Fregant els 6.900 milions

Les bones xifres d'aquest octubre, que mitiguen l'alentiment de les exportacions gironines registrat a mitjans del 2023, fa que s'anticipi un nou any de rècord a l'exterior. En concret, durant aquests deu mesos, les vendes a l'exterior de les empreses de la demarcació se situen en 6.794,1 milions. Traslladat en percentatges, això suposa un creixement del 5,5% en comparació amb el mateix període de l'any passat.