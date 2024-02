En una roda de premsa per presentar una sèrie de mesures addicionals a favor del sector agrícola, el Govern francès va anunciar que presentarà abans de l'estiu un projecte per a una nova llei més estricta que garanteixi que la indústria agroalimentària no pagui als pagesos preus per sota del cost de producció. A més, proposarà la creació d'un mecanisme similar en l'àmbit de la Unió Europea, segons va anunciar el primer ministre, Gabriel Attal.

França ja té una norma, anomenada llei Egalim (similar a la Llei de la Cadena Alimentària espanyola), per garantir uns preus mínims, però la gran indústria i la gran distribució l'han evitat sovint establint centrals de compres en altres països europeus, entre ells Espanya, per esquivar la legislació francesa. "Les centrals de compres europees han de respectar les lleis nacionals", va assegurar per la seva banda el ministre francès d'Economia, Bruno Le Maire, que va afegir que les inspeccions han trobat que dues han violat la legislació francesa, per a les quals s'han proposat multes de diverses desenes de milions d'euros. 372 casos de frau Le Maire també va anunciar que les inspeccions han trobat 372 casos de frau en productes falsament etiquetats com a originaris de França, i va recordar que les empreses responsables s'exposen a sancions de fins al 10% de la xifra anual de negocis. Attal va anunciar a més que es facilitarà l'arribada de treballadors temporers estrangers per al sector agrari, una altra petició del sector. En la seva intervenció, el primer ministre va recordar les mesures preses les últimes setmanes que van permetre aixecar gairebé tots els bloquejos de carreteres, “però no tots els dubtes” dels agricultors, que “ens han demanat anar més lluny”. El Govern d'Emmanuel Macron intenta calmar totalment les protestes, que es mantenen amb poca intensitat en les últimes dues setmanes, de cara a l'inici dissabte que ve de la nova edició del Saló de l'Agricultura, que cada any se celebra al recinte firal parisenc de Porta de Versalles.