Espanya serà el productor més gran de porcí i oví de la UE al segon semestre

Segons les últimes dades publicades per l'oficina d'estadística de la Unió Europea (UE), Eurostat, es preveu que la producció interior bruta (PIB) de bovins a la UE arribi als 12,1 milions de caps al segon semestre de l'any. Això implicaria una disminució de l'1% en comparació del mateix període del 2023, quan es van produir 12,2 milions de caps d'animals. Aquest darrer estudi preveu que la producció d'ovins disminueixi un 7%, fins als 15,6 milions de caps al segon semestre del 2024, mentre que la de caprins es reduirà un 9%, fins als 2,4 milions de caps. A més, d'acord amb les dades d'Eurostat, es preveu que la producció de porcí disminueixi un 1% respecte al mateix trimestre del 2023 i se situï en 57,7 milions de caps.

Es preveu que França segueixi sent el productor més gran de carn de boví al segon semestre del 2024. S'espera que produeixi 2,7 milions de caps, per davant d'Alemanya (2,0 milions), Espanya (1,3 milions) i Irlanda (1,0 milions). Malta (2.000), Xipre (10.000), Luxemburg (32.000) i Croàcia (41.000) seran els països amb menor producció. També es preveu que Espanya produeixi 13,6 milions de caps de porcí el quart trimestre del 2024. Això la convertiria en el país productor més gran de carn de porcí de la UE, per davant d'Alemanya (8,8 milions de caps) i Dinamarca (7,3 milions de caps). Per contra, es preveu que Luxemburg produeixi tan sols 12.000 caps de porcí, Malta 14.000 i Eslovènia 74.000.

Grècia, important en cabrum

Entre els països de la UE que han facilitat dades sobre el bestiar oví, s'espera que Espanya sigui el productor més gran al segon semestre del 2024, amb més de 4,5 milions de caps, seguida de Romania (2,6 milions) i Grècia (2,1 milions). Entre els països de la UE que informen sobre el bestiar cabrum, es preveu que Grècia, primer productor de la UE, produeixi 1,0 milions de caps el segon semestre del 2024. Es preveu que Espanya produeixi 0,5 milions de caps, davant de Romania, amb 0,4 milions de caps.