Mercadona invertirà 5.000 milions d'euros en els pròxims 5 anys

El president de Mercadona, Juan Roig, ha anunciat aquest matí uns resultats històrics per a la companyia líder a Espanya en el sector de la distribució comercial. La signatura valenciana va aconseguir una xifra de negoci de 35.527 milions d'euros durant 2023, la qual cosa suposa un augment del 15% respecte a l'exercici anterior. Els beneficis s'han situat en els 1.009 milions, amb una alça del 40%. Així mateix, ha comunicat que la cadena invertirà 5.000 milions en els pròxims cinc anys.

Roig ha presentat els resultats de la companyia corresponents a l'exercici 2023 i ha assistit per primera vegada Hortensia Herrero, la seva esposa i vicepresidenta de la cadena, acompanyada per la filla Carolina Roig, responsable d'anàlisi de mercat. L'empresari ha assegurat que la fira de 104.000 treballadors ha tingut un exercici “que ha anat molt bé”.

El principal mandatari de Mercadona, signatura de supermercats que ja supera els 100.000 treballadors en la seva plantilla després de crear 5.000 ocupacions a Espanya i Portugal en 2023, ha destacat l'increment del negoci enmig d'un procés d'inflació, de pujada de costos i de tensions en el subministrament de matèries primeres en tota Europa. Roig ha recordat que des de 2016 la signatura ha invertit 10.000 milions en la seva xarxa comercial, logística i procés de digitalització. El president de Mercadona ha afirmat que, des de 2016, "hem pres decisions impopulars i molestes. Hem canviat d'ubicació 400 botigues. Això al client li ve malament. O hem tancat 300 establiments, perquè són petits o tenen mala accessibilitat amb cotxe o no es poden posar les noves seccions".

Digitalització

Respecte al procés de digitalització, que dirigeix la seva filla Juana i representa només el 2% de les vendes, Roig ha afirmat que "tenim clar en l'empresa que cada pal aguanti la seva vela. Cada magatzem, cada rusc ha de ser rendible”. En relació amb això, ha afegit que la cadena ja té 6.800 treballadors en Mercadona en línia, el que implica duplicar la plantilla respecte a fa un lustre. El nombre de botigues actuals és de 1.681.

Juan Roig també s'ha referit al procés d'expansió de la companyia. Així, ha precisat que a Portugal Mercadona ha invertit 900 milions entre 2016 i 2023, té 49 llotges, ha obert 10 botigues en 2023 i té dos blocs logístics. Per primera vegada en quatre anys de presència al país no ha perdut diners i en 2024 preveu guanyar diners per primera vegada.

Conveni col·lectiu

Recentment, Mercadona i els representants sindicals en el seu comitè d'empresa (UGT, CCOO i Sindicat Independent) van signar el nou conveni col·lectiu d'empresa. Aquest pacte laboral, que tindrà una durada de cinc anys, fins a finals del 2028, contempla que l'increment del salari basi es vinculi a l'Índex de Preus al Consum (IPC) fins a un 2,5% i en cas de ser superior, la companyia completarà aquest augment fins a un màxim del 6%, percentatge vinculat als objectius del benefici de l'empresa.

Repartiment de beneficis

Enguany el vaixell almirall de la distribució comercial d'Espanya té previst repartir més els seus resultats entre la seva plantilla durant 2024 després dels guanys reeixits per la companyia que presideix Juan Roig durant 2023. El comitè de direcció de la cadena de supermercats valenciana ha decidit, la qual cosa forma part de l'estratègia de compartir els guanys, repartir mitja prima addicional (al març) entre les persones que formen la companyia, que s'uneix a la prima per objectius que tradicionalment reparteix cada any. Així, la companyia distribueix 600 milions d'euros amb la seva plantilla, un 50% més que l'any passat, en el qual la quantitat total repartida va ser de 405 milions d'euros.

A Espanya, en 2020, Mercadona va implantar, de manera pionera en el sector, la jornada en botigues de cinc dies de treball i dos lliures (5+2) amb almenys vuit caps de setmana a l'any de descans.