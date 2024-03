El sector turístic gironí preveu una ocupació d'entre el 60% i el 75% per Setmana Santa

El sector turístic gironí preveu tancar una Setmana Santa amb ocupacions mitjanes d'entre el 60% i el 75% en funció dels dies i les zones. El segon cap de setmana serà on hi haurà un gruix més elevat de reserves i aquest any les destinacions de costa tiraran més que les de muntanya. De fet, a la Costa Brava Centre hi ha unes reserves del 65% entre setmana i a partir del Divendres Sant, pugen fins al 85%. A Blanes i Lloret de Mar (Selva) les xifres són lleugerament superiors amb unes previsions d'ocupació d'entre el 70% i el 75% entre setmana, mentre que el cap de setmana de Pasqua preveuen tenir entre un 85% i un 90% d'habitacions plenes.

Tot i les previsions pessimistes a nivell meteorològic, el sector turístic gironí preveu unes bones dades d'ocupació per aquesta Setmana Santa. Sobretot es concentraran en la part centre i sud del litoral gironí, tot i que les reserves a la ciutat de Girona i al Pirineu no s'allunyen gaire de les d'aquest tram de costa.

Els hotels de la Costa Brava Nord seran els que menys volum de visitants tindran, ja que entre setmana preveuen tenir la meitat dels hotels plens i a partir del 29 de març i fins el dilluns 1 d'abril, les reserves pugen al 65%. A la Costa Brava Centre, el punt de partida ja és aquest 65% de reserves que hi haurà fins el dijous. A partir del Divendres Sant, els hotelers afirmen tenir entre un 80% i un 85% de reserves. Per últim, la Costa Brava Sud arrencarà la festivitat amb una forquilla d'entre el 70% i el 75% de llits ocupats i preveu acabar-la amb reserves d'entre el 85 i el 90%.

Embranzida final d'esquí

Les zones de muntanya del Ripollès i la Cerdanya registraran unes ocupacions d'entre el 50% i el 55% entre setmana i a partir del divendres es disparen les reserves fins al 80%. Això suposarà una embranzida final per a la temporada d'esquí, marcada per la sequera, les altes temperatures i la falta de neu.

A la ciutat de Girona, la situació serà a la inversa que en altres destinacions. Els dies d'entre setmana seran els més potents amb 8 de cada deu llits ocupats i entre el divendres 29 de març i el dilluns 1 d'abril, les reserves baixen al 60%.

Les estades seran d'entre dues i tres nits i el perfil de visitant serà nacional, majoritàriament de Barcelona.

Fins al 90% als càmpings

Les reserves als càmpings de les comarques gironines per Setmana Santa avancen a bon ritme i la previsió és arribar a ocupacions d'entre el 80 i el 90%. El president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, ha recordat que, tot i que aquest període de vacances marca l'inici de la temporada d'estiu, els càmpings reben un percentatge molt alt de clients internacionals que fan les vacances en períodes diferents i, per tant, arriben de manera "esglaonada". Els turistes dels festius de Setmana Santa provenen, sobretot, de Catalunya i l'estat espanyol. "Per a nosaltres, aquests dies punta són un bon inici de temporada; i si després de la Setmana Santa podem mantenir una bona ocupació amb els clients internacionals això ens ajudarà a començar bé", concreta el vicepresident de l'Associació, Josep Maria Pla.

Per Setmana Santa hi ha 48 càmpings oberts, dels 75 que formen part de l'Associació. Això representa que hi ha disponible el 64% de l'oferta total. El nombre d'establiments que obren per aquests dates ha anat incrementant els darrers anys i sector allarga cada cop més la temporada, perseguint l'objectiu de fidelitzar equips de professionals i sumar clients. De fet, l'Associació remarca que cada cop hi ha més càmpings que obren tot l'any.

Instal·lacions a l'aire lliure, el contacte amb la natura i la implicació del sector amb la sostenibilitat i el medi ambient, així com la reducció del consum d'aigua en la situació de sequera són, per a l'Associació, alguns dels atractius que ofereixen els càmpings als visitants de les comarques gironines.

Pel que fa a les piscines, Josep Maria Pla subratlla que estaran obertes perquè són un atractiu "primordial i importantíssim" per als campistes. "Allò que no podem fer és tenir el càmping obert amb la piscina tancada; això és inviable", afirma Pla, recordant que el sector ha portat davant el TSJC el decret de sequera. El vicepresident explica que els càmpings de la demarcació "consumeixen per sota dels límits" que fixa el decret de sequera i que allò que demanen és que se'ls permeti gestionar l'aigua "de manera que ens funcioni a l'establiment", i que això no passa per tenir piscines tancades.

"Molts bones perspectives" als apartaments

El ritme de reserves als apartaments i habitatges d'ús turístic de les comarques gironines està essent "molt bo", sobretot a l'interior i al Pirineu. L'enquesta que l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA) ha fet entre les empreses gestores i propietaris de la demarcació associats revela que, a hores d'ara, el 81 % dels allotjaments de l'interior i del Pirineu estan reservats, amb una mitjana de 4,3 nits. A la costa, el nombre de reserves supera el 50%, mb 4,4 nits.

L'entitat recorda que les vacances de Setmana Santa es caracteritzen per una gran activitat de reserves d'última hora i, si la meteorologia acompanya, la previsió és arribar gairebé a la plena ocupació a l'interior i al Pirineu, sobretot els dies festius, i al voltant del 80% a la costa. La presidenta de l'Associació, Esther Torrent, explica que bàsicament, per Setmana Santa, els clients seran "de proximitat" i de l'àrea de Barcelona. "Sobretot al Pirineu, on el 70% són d'aquesta zona; a la costa també, però queda una mica més diluït amb reserves de llarga estada i de francesos que també venen a passar-hi aquests dies", precisa.

Segons informa l'ATA, les bones perspectives d'enguany i les bones xifres assolides l'any passat han animat moltes empreses a avançar l'obertura dels allotjaments. Així, el 92% de l'oferta d'allotjament a l'interior i Pirineu estarà disponible i el 74% a la costa. L'enquesta destaca que a l'interior i al Pirineu les reserves provenen majoritàriament de l'àrea de Barcelona (el 79%) mentre que a la costa el 44% provenen de l'àrea de Barcelona i el 41% de fora de Catalunya. Esther Torrent subratlla que, tot i que aquest 2024 hi ha hagut "una certa planificació" de les vacances -sobretot al Pirineu- també hi ha clients que es mouran a darrera hora i, sobretot, en funció de la climatologia.

Per últim, la presidenta de l'ATA també diu que, de moment, la sequera no ha afectat les reserves de Setmana Santa, i que esperen que a l'estiu es mantingui la mateixa tònica. "Però és evident que és un problema que ens preocupa, i on l'administració ha traspassat al sector privat la seva manca de planificació i de tirar endavant infraestructures que fa anys que s'haurien d'haver fet", conclou.