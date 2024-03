Dos de cada tres economistes tenen una opinió desfavorable del topall als lloguers

L'entrada en vigor del topall al lloguer a 140 municipis de Catalunya no convenç els economistes. Així ho revela una enquesta del Col·legi d'Economistes de Catalunya, que detalla que un 65,4% dels professionals, gairebé dos de cada tres, tenen una "opinió desfavorable" de la nova regulació i defensen que "no ajudarà" al mercat immobiliari.

"Amb l'habitatge hi ha un problema de consciència política i moltes de les mesures s'han de consultar amb el sector", ha etzibat el degà del Col·legi d'Economistes, Carlos Puig de Travy, aquest dimecres en una roda de premsa. Els economistes també han admès "preocupació" per la situació política i han demanat un govern "estable" després de les eleccions del 12 de maig.

L'enquesta feta durant la segona meitat de febrer a més de 600 col·legiats detalla que d'entre el 65,4% enquestats que tenen una opinió desfavorable del límit al preu dels lloguers, un 32,9% pensen que no només no rebaixarà la "tensió" en el mercat de l'habitatge, sinó que tindrà l'efecte contrari. Hi ha, però, un 28,3% dels professionals que creuen que la nova mesura que va entrar en vigor fa menys de quinze dies sí que serà positiva i només un 3,1% creu que ajudarà "de forma significativa".

La sequera, el problema principal de l'economia catalana

El document també ressalta que la sequera ja és el principal problema de l'economia catalana, assenyalat per un 42,7% dels professionals, un percentatge que ha incrementat "de manera molt notable" respecte de l'anterior edició de l'enquesta, feta a la tardor (28,9%). Així, aquest cop la manca d'aigua passa per davant de qüestions com el dèficit fiscal (41,4%) i la situació política (30,6%), tot i que la pregunta es va fer abans de la convocatòria d'eleccions anticipades al Parlament.

De fet, en relació amb la sequera, el Col·legi d'Economistes constata una opinió "gairebé unànime" sobre l'impacte negatiu que tindrà en el creixement de l'economia aquest 2024. També ressalta que un 78,8% dels economistes creuen que les mesures que ha pres el Govern per afrontar la situació "accentuaran les tensions" en el sector agroalimentari i generaran un "conflicte entre els sectors econòmics" pels usos de l'aigua. A mig termini, els professionals reclamen invertir més en plantes dessaladores i de regeneració i la reparació de les conduccions, tal com van avançar fa uns dies.

Els economistes també mencionen entre els problemes la manca de reformes estructurals, la inflació i les infraestructures.

Baixa lleugerament l'índex de confiança en l'economia catalana

Pel que fa a l'índex de confiança, que engloba la percepció dels professionals sobre la situació econòmica, ha retrocedit fins al 5,32 per a l'economia catalana (5,38 a la tardor) i ha repuntat fins al 5,27 per a l'espanyola (5,24 a la tardor). Puig de Travy ha opinat que l'economia "va bé". En aquesta línia, en relació amb el repunt de la inflació conegut aquest dimecres, ha assegurat que l'indicador "està molt més controlat" que fa un any i l'ha atribuït a l'impacte dels preus energètics, ja que l'indicador subjacent ha continuat moderant-se.

L'enquesta del Col·legi d'Economistes de Catalunya també inclou dades per demarcacions. A Girona, un 88,1% assenyalen que la bona marxa del Girona FC a la lliga té una "incidència positiva" en l'economia del territori. A Lleida, un 73% dels professionals veu positiva la reconversió de l'aeroport de Lleida-Alguaire; i a Tarragona assenyalen la manca de reformes estructurals i la sequera com a principals problemes pel territori.