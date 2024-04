El preu de la llum registrarà aquest dilluns preu negatiu per primera vegada en la història

El mercat majorista elèctric, el denominat 'pool', registrarà aquest dilluns per primera vegada en la història preu negatiu durant tres hores, en les quals el megawatt hora (MWh) estarà a -0,01 euros, segons les dades provisionals l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE).

En concret, les tres hores a preu negatiu seran entre les 14.00 i 17.00 hores, i es deu principalment al temporal Nelson que ha deixat molta pluja i, sobretot, vent perquè les renovables funcionin a ple rendiment. Són dues de les formes més barates de generar energia i de fer que els preus es desplomin.

A més en diverses comunitats autònomes continuarà sent festiu aquest dilluns i aquesta franja horària de primera hora de la tarda és en la qual menys consum es produeix al llarg del dia.

Amb un preu mitjà de 2,76 euros/MWh durant la jornada, des de la mitjanit i fins a les 20.00 d'aquest dilluns, el preu de la llum serà de zero euros o pràcticament zero durant totes les hores per a repuntar de 21.00 a 22.00, franja en la que costarà 21,43 euros/MWh, el màxim d'aquest dilluns.

Antecedents

D'aquesta manera, aquest 1 d'abril de 2024 serà el primer dia que el mercat majorista diari registrarà algunes hores amb preus negatius al nostre país.

Aquest preu negatiu només es dona aquest dilluns a Espanya, ja que Portugal ha continuat mantenint el zero i no ha baixat a preus negatius. En altres països europeus sí que es van registrar en el passat hores amb un preu negatiu.

Com a antecedent, el 25 de desembre de 2022 es van veure preus negatius en el mercat elèctric espanyol durant diverses hores però no en el mercat majorista directament, com ocorre aquest dilluns, sinó a conseqüència del mecanisme del topall al gas que estava actiu en aquesta època.

En qualsevol cas, aquests preus negatius en el mercat majorista que es registraran aquest dilluns no es veuran reflectits en el Preu Voluntari del Petit Consumidor (PVPC) o tarifa regulada, ja que amb l'entrada en 2024 es va adoptar un nou mètode de càlcul que incorpora una cistella de preus a mitjà i llarg termini i a més existeixen uns costos fixos per al consumidor per peatges, càrrecs i ajustos del sistema.

Preu mitjà de 20 euros/MWh al març

Comença així el mes d'abril continuant la tendència registrada al març, en el qual el preu mitjà va ser de 20 euros per megawatt hora (MWh), la meitat que el preu mitjà registrat al febrer i un 77,5% menys que el març de 2023, quan es va situar en 89,6 euros/MWh.

A més, el mes passat es va marcar un preu mínim de 0,54 euros/MWh el dia 10 de març, a causa de l'alta participació de les energies renovables per les borrasques que han travessat el país.

De fet, en 16 dels 31 dies de març la mitjana del 'pool' es va situar per sota de la cota dels 10 euros/MWh, i en moltes hores el preu va ser de zero euros/MWh, encara que aquest preu no es trasllada després al rebut exactament, ja que existeixen uns costos fixos per al consumidor elèctric per peatges, càrrecs i ajustos del sistema.

IVA al 21%

Al febrer, el preu mitjà diari del mercat majorista es va situar en els 40 euros/MWh, amb un descens del 46% enfront de gener.

Aquest fet va motivar que l'electricitat recuperés temporalment el seu Impost sobre el Valor Afegit (IVA) del 21% des de març, després que el preu del mercat majorista registrés una mitjana inferior al febrer als 45 euros/MWh, el topall fixat en el Reial decret de mesures urgents.

L'últim Consell de Ministres de l'any passat va aprovar que l'IVA de l'electricitat passés del 5% al 10% i que es mantingués aquest tipus fins a finals de 2024, sempre que es complís la condició que els preus del MWh en el mercat majorista es mantinguessin alts, per sobre d'aquests 45 euros/MWh.

En concret, l'IVA passaria a ser el 21% sempre que el mes natural anterior al de l'últim dia de facturació el preu majorista se situés per sota d'aquest llindar. És a dir, totes les factures que incloguin el consum d'almenys un dia de març, passaran a tenir l'IVA del 21%. Tan sols les llars amb el bo social es deslliuren d'aquest increment, ja que el seu IVA es mantindrà en el 10% durant tot el 2024.

De tota manera, el 'pool' no representa exactament l'import final en el preu de la llum per a un consumidor acollit a la tarifa regulada, ja que amb l'entrada en 2024 es va adoptar nou mètode de càlcul del PVPC, que incorpora una cistella de preus a mitjà i llarg termini per a evitar les fortes oscil·lacions, sense perdre les referències de preus a curt termini que fomenten l'estalvi i el consum eficient.