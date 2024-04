Girona tanca el 2023 amb un màxim històric en el preu de lloguer

La demarcació de Girona ha registrat el màxim històric en el preu del lloguer durant el 2023, segons un estudi de la Cambra de la Propietat Urbana de Girona. En dades interanuals s'ha registrat un augment en totes les poblacions analitzades (Girona, Figueres, Olot i la zona de la costa), tot i que la crescuda ha estat dispar. Olot ha estat la ciutat on han crescut més els preus de lloguer i tenir un pis arrendat ha costat un 12,1% més del que costava el 2022. Per altra banda, a Figueres els preus han crescut un 9,3% de mitjana. A Girona, el màxim històric es va viure en el tercer trimestre del 2023, arribant als 800 euros, però l'any s'ha tancat amb una baixada de preus del 9,5% (722,66 euros de mitjana).

Els preus de lloguer a la demarcació de Girona han arribat al màxim històric aquest 2023. En el cas de la capital gironina, el rècord va arribar al tercer trimestre de l'any quan es pagaven 800 euros de mitjana al mes, segons la Cambra de la Propietat Urbana de Girona. Aquest increment a l'alça es va corregir en l'últim trimestre i el 2023 es va tancar amb 722,66 euros mensuals. Això implica un 4,2% més del que es pagava mensualment el 2022 per tenir un pis a la ciutat.

En el cas d'Olot és on l'increment ha estat més important, amb una crescuda del 12,1%. El 2023 es va tancar amb un preu de lloguer de 583,53 euros de mitjana, uns 60 euros més que a finals del 2022 (520,60€). L'increment més important es va produir entre el tercer i el quart trimestre, quan el preu va créixer 40 euros (un 7,2%).

La segona ciutat analitzada amb un increment més elevat és Figueres, en què llogar un pis el 2023 ha resultat ser un 9,3% més car que haver-ho fet l'any anterior. L'any es va tancar amb un preu de 577,90 euros de mitjana. En l'últim trimestre també ha fixat el màxim històric de la capital altempordanesa en el mercat del lloguer.

A la zona de la Costa Brava la variació del preu del lloguer va ser del 2,3%, és el creixement més petit en l’últim any. Tot i això, en el darrer trimestre es va assolir un sostre de preu del lloguer en les poblacions situades entre Sant Feliu de Guíxols i Palamós, amb un preu mig de 725,81 €. A finals de 2022 el preu del lloguer era de 705,98€ de mitjana. En la comparativa trimestral, el lloguer va augmentar un 6% entre el tercer i el quart trimestre.

Preus més elevats, menys contractes

Mentre els preus dels lloguers s’enfilen, s’ha reduït el nombre de nous contractes concertats. Això és un reflex de la dificultat per accedir als habitatges de lloguer generat per una baixa oferta d’immobles i una escalada de preus. Durant el 2023 el nombre de contractes s’ha reduït en totes les demarcacions. La reducció més important la trobem Figueres amb un descens de l’ordre del 16,9%. Girona i Olot presenten una baixada similar, del 12,2% i el 12% respectivament. A la zona de costa la disminució no és tan significativa, en un descens de contractes de 4,2%.