La Diputació de Girona transforma els premis Projecta't en un servei d'assessorament empresarial

La Diputació de Girona ha transformat els premis Projecta't en un servei d'assessorament empresarial per consolidar el suport al teixit productiu de la demarcació. Després de quatre edicions d'aquests guardons creats l'any 2019, l'ens ha decidit reconvertir-los. La reformulació s'ha fet amb un grup de treball integrat per les entitats de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE), per optimitzar recursos i l'impacte amb un servei obert tot l'any en compte dels vint dies hàbils dels premis. Els beneficiaris són les entitats adherides a la XSLPE, que derivaran empresaris i autònoms que hagin acompanyat i assessorat.

El ple de la corporació ha aprovat la modificació del Pla de Serveis del servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, que té com a línia prioritària la col·laboració en projectes relacionats amb el foment de l’ocupació i el desenvolupament econòmic integral i equilibrat dels municipis del seu àmbit territorial.

El servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació posa a disposició de diferents entitats un conjunt de serveis per aconseguir els objectius esmentats, que són: Portal Formació en Xarxa; Assessorament tècnic per a la millora de la competitivitat territorial; XIFRA - Empreses i XIFRA - Dades subjectes a secret estadístic; Xarxa Local del Sistema d'Informació Territorial Municipal (SITMUN) de Girona; Xarxa Gironina d’Espais d'Allotjament Empresarial (XGEAE); Plataforma de comerç local; Sistema d'Intermediació Laboral (SIL); Assistent virtual CREIXbot; Assessorament empresarial Projecta't, i Xarxa de Mercats Sedentaris de Girona (XMSG).

Les modificacions principals del pla són en el servei d'assessorament empresarial Projecta’t i en la Xarxa de Mercats Sedentaris de Girona.

La Diputació va crear el 2019 els premis Projecta't amb l’objectiu d'impulsar la projecció d'empreses joves de les comarques gironines. Els guardons, que es convocaven anualment, s'adreçaven a empreses i autònoms del territori i, d'entre totes les candidatures, premiaven amb un acompanyament d'assessorament personalitzat les deu iniciatives empresarials amb més potencial de creixement.

Després de quatre edicions, i amb la finalitat de consolidar aquesta iniciativa de suport al teixit productiu, els premis es transformen en un servei d'assessorament empresarial. La Diputació posa a l'abast de les entitats de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) un servei d'assessorament empresarial adreçat al seu teixit productiu amb l'objectiu d'impulsar-ne el creixement. Els participants poden rebre fins a 25 hores d'assessorament personalitzat en diversos àmbits empresarials.

En aquesta ocasió, s'han reformulat els premis Projecta’t amb un grup de treball integrat per les entitats de la XSLPE, per optimitzar els recursos i l'impacte amb un servei obert tot l'any en comptes dels vint dies hàbils dels premis. Els beneficiaris són les entitats adherides a la XSLPE, que derivaran empresaris i autònoms que hagin acompanyat i assessorat.

Pel que fa a la Xarxa de Mercats Sedentaris de Girona (XMSG), es va crear l'any 2009 amb l'objectiu de dinamitzar els mercats sedentaris de la demarcació. Inicialment la relació es va establir mitjançant un conveni de col·laboració, que ara es transforma en un servei més. La Diputació dona suport als mercats que formen part de la XMSG mitjançant una subvenció anual i una campanya conjunta, 'Estimo el meu mercat', que enguany "és per a totes les butxaques" i que durarà del 17 de maig al 2 de juny.

Els beneficiaris d'aquesta acció són els ajuntaments i associacions de mercats municipals coberts de la demarcació de Girona que estiguin interessats a adherir-s'hi.

El ple també ha aprovat les bases reguladores de subvencions per a l'adquisició d'equips amb tecnologia d'identificació per radiofreqüència (RFID) per a la gestió de les biblioteques públiques i les bases reguladores de les subvencions per a la programació de la Campanya Teatre Amateur.