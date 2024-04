Aquesta és la jubilació que els queda als treballadors a mitja jornada

La pensió de jubilació dels treballadors del nostre país pot variar segons les bases de cotització establertes i el total dels anys cotitzats. En aquest context, els empleats que treballen a mitja jornada amb un contracte de treball a temps parcial, es pregunten com els afectarà a la pensió.

Anteriorment, els treballadors a mitja jornada havien de cotitzar dos dies perquè es computés amb un dia complet. D'aquesta manera, per sol·licitar la pensió contributiva de jubilació, calia treballar durant 30 anys, ja que els requisits són de 15 anys cotitzats.

Tot i això, el Tribunal Constitucional va declarar inconstitucional i discriminatori la desigualtat entre les cotitzacions temps parcial i complet. A més, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va establir que la normativa era discriminatòria i contrària al dret de la Unió. Unes sentències que va provocar que el Govern d'Espanya modifiqués l'article 247 de la Llei general de la Seguretat Social, mitjançant l'article 26 del Reial decret llei 2/2023.

Les modificacions estableixen que les cotitzacions a temps parcial seran considerades com a jornada a temps complet per a efectes de la pensió de jubilació. És a dir, per accedir a la pensió contributiva de jubilació cal cotitzar almenys 15 anys, dels quals s'han d'haver cotitzat dos dels darrers 15 anys anteriors a la sol·licitud.