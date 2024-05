Vols saber les modificacions que s'estan plantejant respecte als subsidis per desocupació?

La ministra de Treball, Yolanda Díaz, dona una bona notícia: a partir de l'1 de juny hi haurà canvis referent a les prestacions relacionades amb l'atur i el subsidi. Les quantitats per a les persones que esgotin la prestació contributiva per desocupació, augmentaran. Aquesta mesura encara no ha estat aprovada de forma definitiva, però el Reial decret 7/2023 ja recull els canvis referent a les quanties. A continuació, t'explico com funcionaran.

Els canvis en els subsidis

Si la reforma entra en vigor, aquests canvis només afectaran les persones que sol·licitin el subsidi. Les persones que ja l'estiguin cobrant no tindran cap canvi al respecte. Aquestes són les quanties de millora que apareixeran:

Durant els 180 primers dies (6 mesos), el beneficiari cobrarà el 110% de l'IPREM; o sigui, uns 560 euros mensuals.

o sigui, uns 560 euros mensuals. Els pròxims 180 dies, la quantia baixarà fins al 90% de l'IPREM, oferint un subsidi de 540 euros.

oferint un subsidi de 540 euros. A partir de l'any i fins a la finalització del dret a cobrar el subsidi, la quantia a cobrar serà de 480 euros; un 80% de l'IPREM. Aquest import és el que s'està cobrant actualment.

El subsidi per majors de 52 anys

Aquest col·lectiu no tindrà cap modificació.

La pujada que preveu Yolanda Díaz / freepik

Qui pot gaudir del subsidi

Les persones que estiguin sense treballar, que estiguin donades d'alta com a demandants de feina, que estiguin cercant feina de forma activa i que tinguin unes rendes mensuals inferiors al 75% del Salari Mínim Interprofessional (850,50 euros).

Amb la Taula de Diàleg Social s'inclou una reducció dels subsidis. Així doncs, si la reforma entra en vigor, passaríem a tenir 3 subsidis: