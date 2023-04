L’Agència Tributària va publicar a principis d’aquest any el calendari del contribuent per a aquest exercici. I una de les cites essencials és la que té a veure amb la declaració de la renda i el patrimoni, en la qual s’han de retre comptes sobre els ingressos i activitats amb repercursión tributària del 2022. Aquestes en són les dates clau:

11 d’abril

Aquest dia comença la campanya de la renda per a les declaracions que es presenten per internet. Els contribuents podran accedir al seu esborrany de la renda a través d’internet, mitjançant el sistema Renda Web, que permet confirmar l’esborrany via internet o, si no es necessiten modificacions sobre les dades aportades per l’Agència Tributària, via telèfon mòbil. A l’anterior campanya es van presentar 22.146.000 declaracions

5 de maig

Aquest dia comença el termini per als que vulguin presentar la declaració per telèfon. Per a això s’ha de sol·licitar cita des del 3 de maig fins al 29 de juny. En la campanya passada, més d’1.076.000 declaracions es van realitzar a través del servei telefònic (pla ‘Le Llamamos’), via principal d’assistència personalitzada en campanya de renda.

1 de juny

Aquesta jornada comença el termini per presentar la declaració de la renda de manera presencial. Es pot fer per internet o bé per telèfon a través del 915.357.326 / 901.121.224 o 915.530.071 / 901.223.344. En la campanya de l’any passat, més de 649.000 declaracions van ser confeccionades a les oficines de l’Agència.

27 de juny

Acaba el termini per a aquells contribuents amb declaració de la renda amb resultat a ingressar mitjançant domiciliació bancària.

29 de juny

És l’últim dia per demanar cita, cosa que es pot fer per internet o per telèfon en els següents números: 915.357.326 / 901.121.224 o 915.530.071 / 901. 223.344.

30 de juny

Acaba la campanya de la renda per a les declaracions de l’IRPF i patrimoni del 2022 amb resultat a tornar, amb renúncia a la devolució, negatives o amb resultat a ingressar sense domiciliació del primer termini.

Algunes novetats

Hi ha comunitats autònomes que han aprovat canvis en els seus trams de l’IRPF amb caràcter retroactiu. Són Madrid, Galícia, el País Valencià, Andalusia i Múrcia.

En els plans de pensions es redueix de 2.000 a 1.500 euros la quantitat que el contribuent pot deduir-se. Al seu torn s’ha ampliat en 500 euros, fins als 8.500, la reducció que s’aplica en cas que el contribuent tingui un pla de pensions d’empresa.

A més, es permetrà aplicar la deducció per maternitat a les mares de nens de menys de tres anys sense feina i que reben prestacions contributives o assistencials.