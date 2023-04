Institucions, empreses i ciutadans som els responsables de reduir l’impacte d’una crisi climàtica que ja és una realitat. Actualment, podem veure algunes de les conseqüències més visibles d’aquesta situació, com les sequeres o els fenòmens climàtics extrems. Per tal d’aconseguir limitar l'augment de la temperatura global en 2 graus, s’ha d’assolir la neutralitat de carboni el 2050 i reduir les emissions de CO₂. Tot i que l’objectiu fixat en l'Acord de París de l'any 2015 és limitar la temperatura a 1,5 graus durant aquest segle.

Tothom té un paper fonamental per assolir aquest objectiu on cada acció compta. En aquest sentit, la nostra petjada de carboni, l'impacte que l'activitat humana té sobre el medi ambient, juga un paper fonamental. Però s'ha de saber que quan et dutxes, quan truques per telèfon o quan tires les escombraries estàs generant un rastre de CO₂ que també tenen impacte sobre el clima.

Com pots reduir l’impacte mediambiental?

Com ser més eficient energèticament?

Si consumeixes energia de manera eficient, podràs estalviar entre 150 i 800 euros en la teva factura energètica anual. A més a més de l’estalvi que comporta en un moment d’escalada de preus, és molt beneficiós pel planeta. Si t'instal·les plaques solars a casa, per exemple, pots deixar d'emetre fins a 493,33 CO₂, a més d'estalviar en la teva factura de la llum.

Addicionalment, hi ha multitud de gestos, que per petits que siguin, et permeten estalviar en emissions i consum. Per exemple, instal·lant bombetes led podem evitar 71,04 kg de CO₂ anuals i utilitzant electrodomèstics amb qualificació energètica eficient uns 81,7 kg. Altres gestos senzills són mantenir la nevera 5 graus i el congelador a -18 i ajustar la temperatura de l'aire condicionat o de la calefacció. I ara, amb la disponibilitat de les ajudes dels fons NGEU, podem plantejar-nos millorar l'aïllament tèrmic de casa.

Circular sense fums

Un dels principals responsables de les emissions de CO₂ globals és el transport. Només a Europa, el sector del transport va suposar el 29% del total. Desplaçar-se a peu, amb bicicleta o qualsevol vehicle de mobilitat personal, en transport públic, que produeix sis vegades menys de gasos d'efecte d'hivernacle, o amb fórmules com el 'carsharing' són alguns dels mitjans de transport més sostenibles. Els dos primers per moviments de curta distància, el segon i el tercer per uns altres més llargs. Però la veritat és, que, moltes vegades requerim el transport privat. El cotxe elèctric, en aquest cas, és la millor opció.

Els vehicles elèctrics, en les seves versions 100% elèctriques, no emeten CO₂. També compten amb una gran quantitat d’avantatges en forma d’estalvi econòmic en consum, manteniment i en l’àmbit fiscal. Només una dada: per cada 100 km recorreguts amb un cotxe elèctric, gastaríem menys de dos euros. Amb un vehicle de combustió estaríem parlant de 10 €.

BBVA compta en la seva APP amb una eina que permet comparar el cost d'un vehicle de combustió i un elèctric per poder triar de manera més senzilla el model que s’adapti a les teves necessitats. Tot això perquè puguis prendre la millor decisió. A tot això se suma la possibilitat de demanar el préstec cotxe elèctric amb el qual podràs finançar des de 3000 € i fins a 75000 € la compra d'un vehicle d'aquest tipus.

Compra aliments de proximitat i no malgastis

Segur que en alguna ocasió has provat un tomàquet conreat per un productor del teu municipi i t'ha encantat. Els aliments de proximitat no només són molt més saludables i bons, també són més sostenibles i contribueixen a potenciar l'economia del territori. Si el producte que comprem és local, fresc i de temporada, suposa una menor emissió de CO₂ en el seu transport i en el consum d'energia per l'estalvi de cambres o hivernacles.

Aquest gest és fonamental, però també és necessari evitar el malbaratament alimentari. El 2020 es van tirar a les escombraries més d’1,3 milions de quilos / litres d'aliments sense consumir a Espanya. El malbaratament de menjar suposa el 8% de les emissions de CO₂ globals. El govern espanyol va aprovar el juny de 2022 el projecte de llei de Prevenció de les Pèrdues i Desaprofitament Alimentari, la tercera del seu tipus a Europa i que persegueix un canvi de mentalitat.

Des de casa es poden trobar moltes solucions per evitar el problema. Comprar el necessari, planificar un menú setmanal, prioritzar els aliments amb data de venciment pròxima, disposar d'electrodomèstics eficients, aplicar la cuina d'aprofitament i congelar productes, entre moltes altres.

Redueix el consum d’aigua

L’aigua és un recurs fonamental, i tot i la seva importància, és un dels que més malgastem. Dos dels efectes més notoris del canvi climàtic en els últims anys han estat la falta de pluges i, en conseqüència, les sequeres. I enguany ja ho estem notant. La Generalitat va anunciar al febrer, amb els embassaments al 30% de la seva capacitat, restriccions en l'ús de l'aigua que afectaran gairebé 6 milions de catalans de 224 municipis.

No n’hi ha prou amb les mesures de l’administració, el que fa cadascú també és molt important per reduir l’impacte mediambiental. Els experts recomanen un consum eficient de 90 litres diaris d'aigua, però a Espanya es consumeixen de mitjana 133 litres. Per exemple, una cisterna destina per descàrrega entre 10 i 16 litres d'aigua, una dutxa de 5 minuts consumeix 100 litres d'aigua i rentant els plats a mà gastem 88,8 litres diaris. Sorprenent, veritat?

Un exemple per estalviar aigua és la instal·lació d’un sistema de doble descàrrega en la cisterna, amb aquest gest tan senzill es pot arribar a estalviar un 60% per descàrrega. Una altra solució per reduir el consum d’aigua és rentar els plats en el rentavaixella, que pot arribar a reduir a 54 litres el consum d’aigua. La Comunitat #PorElClima, amb la qual BBVA col·labora, també recomana instal·lar reductors de cabal en les aixetes, amb el que el consum d'aigua en una dutxa es podria reduir al 50%. Petits gestos que, sumats, poden suposar un gran canvi.

Com calcular la teva petjada de carboni?

Per poder calcular la petjada de carboni s’ha elaborat una fórmula matemàtica: (Petjada de Carboni = Dada d'Activitat x Factor d'Emissió). Però, per a més efectivitat, pots utilitzar aplicacions per a mòbil com la de BBVA. Amb ella podràs conèixer l'impacte del teu dia a dia i pensar en fórmules per a compensar la teva petjada de carboni personal. Com? Aquesta ‘app’ té en compte els rebuts domiciliats d'electricitat, gas o els consums en combustible i converteix el cost en euros en tones de CO₂ emesos.

L’aplicació de BBVA també dona consells que permeten reduir de manera senzilla l’impacte a través d’un canvi d’hàbits. A més a més de ser beneficiosos pel medi ambient poden suposar un estalvi econòmic, ja que redueix la factura del nostre consum energètic.

Reducció de les emissions abans de 2030

Els gestos dels pròxims 7 anys seran clau per reduir les emissions de CO₂. El 2030, per exemple, la Unió Europea té l'objectiu de reduir almenys un 57% les emissions de CO₂, segons es va anunciar en el cim del clima de Sharm El Sheikh, incrementant un 2% més el seu objectiu per a aquest any. Però els últims informes elaborats pel Grup Intergovernamental d'Experts sobre Canvi Climàtic (IPCC) no són gens favorables.

S’ha d’assolir el pic d’emissions globals abans de l’any 2025 perquè pugui caure a la meitat abans de 2030. Amb les polítiques actuals, el planeta emetrà 58 gigatonelades de CO₂ aquest any i la temperatura mitjana global pujaria a 2,5 graus. Per a evitar el desastre, i mantenir-la per sota dels 2 graus, haurien de retallar-se un 30% més les emissions, fins a assolir les 41 gigatonelades de CO₂.