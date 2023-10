El 23% dels docents que han aprovat les oposicions es queden sense plaça

Un de cada tres aspirants del concurs d’oposició extraordinari del departament d’Educació ha suspès la prova «més favorable» dels últims anys i hi ha 4.129 candidats que, tot i haver aprovat, s’han quedat sense una de les 14.238 places convocades (el 23% dels aspirants que han aprovat s’han quedat sense plaça).

En total, es van presentar 27.338 persones al procés, 17.588 de les quals van aprovar, 9.750 van suspendre, i només 13.459 han aconseguit una plaça. El procés d’estabilització d’interins ha deixat 779 vacants en algunes especialitats on es presentava menys gent que vacants convocades, com ha estat el cas d’informàtica. Segons el Departament d’Educació, aquestes vacants «no es perdran», sinó que passaran al concurs d’oposició ordinari previst per l’estiu del 2024. En aquest sentit, la secretària general d’Educació, Patrícia Gomà, assegura que els aspirants aprovats però sense plaça «no cauran del sistema» i insisteix a donar un missatge de «tranquil·litat». «El sistema necessita aquests docents i contínuament hem de fer crides a incorporar noves persones», i recorda que ara comença un procés de negociació amb els sindicats per trobar una solució per a aquests aspirants. Alguns d’aquests, segons la conselleria, són docents amb més de 7 anys d’antiguitat. Sobre la taula hi ha l’opció que aquests aspirants hagin de tornar a repetir les oposicions en el concurs ordinari de l’any que ve.

D’altra banda, de les 8.447 reclamacions que es van presentar pels resultats obtinguts a les proves del concurs d’oposicions, 1.034 s’han tancat amb un aprovat, el que equival a un 12% del total de peticions presentades. Entre les reclamacions, algunes feien referència a la «disparitat en els resultats» entre tribunals d’una mateixa especialitat, segons va denunciar el sindicat USTEC. En aquest cas, el departament d’Educació matisa que la «disparitat» només s’ha produït en dos tribunals, corresponents a l’especialitat de biologia, dels 310 que han avaluat les proves. Educació defensa que els tribunals «són sobirans» i que es regeixen per uns «criteris comuns» a l’hora d’avaluar.

Pel que fa al concurs de mèrits, les places convocades eren 12.859, de les quals només una ha quedat deserta, en l’especialitat de japonès. A més, hi ha hagut 1.415 renúncies, sobretot d’aspirants procedents del País Valencià i les Illes Balears, segons Educació. La conselleria està gestionant les renúncies i adjudicant les places que han quedat vacants i, segons informen, la intenció és publicar a mitjans d’octubre un nou llistat provisional de proposats. En els propers mesos s’avaluaran els mèrits dels docents, que representen el 40% de la nota final.