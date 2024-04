Jordi Orobitg: «Tenim l'índex d'atur més baix dels últims 15 anys i més gent treballant que mai»

Jordi Orobitg, número 4 de llista d'Esquerra per Girona a les eleccions del Parlament, ha atès aquest cap de setmana a un acte a Blanes acompanyat pel conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, i per l'alcaldessa de Susqueda i membre de la candidatura republicana per Girona, Eva Viñolas.

Durant el seu discurs ha volgut destacar la «bona feina» que Aragonès ha fet pel Govern assegurant que «Tenim l'índex d'atur més baix dels últims 15 anys i és el moment en què hi ha més població ocupada que mai». També ha destacat fites que segons Orobitg el partit ha assolit en l'àmbit econòmic a la demarcació de Girona «com l'impuls de la taula de la Formació Professional, la promoció de l'Aeroport de Girona o els 22 milions d'euros injectats a comarques gironines per a la reindustrialització».

Per altra banda, ha remarcat que volen treballar per un model turístic de qualitat, «on els turistes gaudeixin del patrimoni cultural, natural, paisatgístic, però també de les ciutats i pobles on hi hagi vida i activitat. Un turisme de tot l'any, no només d'estiu». A més ha destacat la importància de projectes com la Taula d'impuls a l'FP, ja que «són claus perquè les empreses gironines puguin incorporar els professionals qualificats que necessiten, a la vegada que la ciutadania té oficis i oportunitats laborals ben remunerades».

Al seu torn, Campuzano ha explicat la importància d'aconseguir un «bon sistema de finançament singular a Catalunya».