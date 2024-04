Aragonès demana confrontar idees amb Puigdemont si Illa no vol sortir fora de l'Estat: "Estic disposat a un debat a dos"

El president de la Generalitat i candidat d'ERC a les eleccions al Parlament del 12-M, Pere Aragonès, ha insistit en la proposta del debat a tres amb Salvador Illa i Carles Puigdemont "per confrontar projectes i idees". Tot i això, davant el rebuig del PSC a fer debats electorals fora de Catalunya, Aragonès ha dit que també està disposat a fer un debat "a dos" amb el candidat de Junts "a Elna, Perpinyà, o Bèlgica, on sigui". El president veu necessari fer "un debat sobre idees" allà on es pugui fer, "perquè la repressió encara continua". Si no, ha afegit, "s'acabarà amb una campanya on els candidats diran coses però no es parlarà del país". Aragonès ha fet aquestes declaracions durant un míting de precampanya al front marítim de Sitges.

El president de la Generalitat i candidat d'ERC a les eleccions al Parlament del 12-M, Pere Aragonès, ha insistit en la seva proposta per celebrar un debat a tres amb el candidat del PSC, Salvador Illa, i el candidat de Junts, Carles Puigdemont. Els ha recriminat que no vulguin parlar de propostes concretes que "afecten el país". "Estan més còmodes no parlant-ne o parlant d'ells mateixos", ha criticat.

En referència a la negativa d'Illa de no fer debats fora de l'Estat, Aragonès ha dit que està "més obsessionat" amb "no molestar la Moncloa". Sobre Puigdemont, el candidat republicà ha assenyalat que està "més obsessionat" amb "un objectiu personal", que pot ser "legítim". Però per Aragonès, ni la posició de l'un ni la de l'altre donen resposta "a les necessitats del país". "Aquestes eleccions no van de no molestar la Moncloa o d'un nom concret, van de Catalunya", ha subratllat Aragonès.

Pere Aragonès ha assenyalat que s'haurà de fer el debat "on sigui", perquè "la repressió continua". "Ens haurem d'adaptar", ha puntualitzat. Per això el candidat s'ha prestat a anar allà on el debat no representi cap problema per a cap dels candidats. "A Elna, a Perpinya o a Bèlgica, on sigui", ha dit.

Sobre la llei de l'amnistia, Aragonès s'ha mostrat contundent sobre el fet que aquesta acabi tirant endavant. De la mateixa manera, ha assegurat, ho farà també la seva proposta de referèndum. "Ens diuen que 'no', com ens van dir que 'no' a la llei de l'amnistia o al retorn dels presos polítics, però és un 'no' que s'esvairà amb el temps", ha destacat Aragonès posant en valor la seva constància.