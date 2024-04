Puigdemont retreu a Aragonès que "ha malbaratat la majoria independentista"

Carles Puigdemont veu en el Govern de Pere Aragonès un executiu "que ha perdut el nord", que "ha estat incapaç de culminar el procés" i que "ha malbaratat la majoria independentista". Així ho ha assegurat aquest dissabte el cap de llista de Junts a les eleccions del 12-M, en un acte públic de presentació de la candidatura a Elna, al Rosselló, davant d'unes 2.200 persones. L'expresident s'ha desmarcat així tant del presidenciable com de la resta, assegurant que és l'únic "en condicions d'oferir" que és "capaç de plantar-se" davant del govern espanyol "per no perjudicar els catalans". Abans de l'acte, Junts ha celebrat un Consell Nacional a l'Ajuntament d'Elna, que ha ratificat les llistes de les quatre demarcacions.

En un acte a les Antigues Escoles d'Elna, el candidat de Junts+ ha fet un "retret" al Govern en solitari d'ERC: la seva "incapacitat" i el "malbaratament d'una majoria" que ells tindran la "responsabilitat de reconstruir".

"Avui tenim un govern que ha perdut el nord, sense lideratge, incapaç d'afrontar les transformacions molt urgents que aquest país necessita", ha lamentat Carles Puigdemont, que ha reblat: "I ha estat incapaç de reconstruir la majoria política i social per a culminar el procés d'independència".

D'altra banda, el candidat de Junts el 12-M ha defensat la seva estratègia a Madrid durant els últims mesos, on no van "a fer amics o buscar nous aliats". Ha contraposat que hi van a "servir Catalunya" i que és l'únic presidenciable que pot "oferir" que es plantarà davant del govern espanyol quan sigui necessari, que no dirà que sí "a qualsevol preu".

En aquest sentit, Puigdemont també ha sostingut que, quan el president de la Generalitat viatja, "s'ha de notar que parlen amb el president d'una nació, i no amb el president d'una comunitat autònoma espanyola tutelada".

Pel que fa a la confecció de la seva candidatura, sense referir-se explícitament al fitxatge de Tomàs Molina per ERC, ha retret que altres formacions hagin optat pel "recurs fàcil d'agafar gent molt coneguda". En canvi, ha contraposat, Junts+ ha fet "una llista per a l'endemà".

També ha intervingut, però a través d'una pantalla, la número dos de Puigdemont, l'empresària Anna Navarro, un dels fitxatges independents. S'ha connectat des de San Francisco, als Estats Units, on fa 32 anys que hi viu. Navarro ha defensat que el seu pas és "arriscat", però que el fa "decidida". "Torno a casa per ajudar a tenir un Govern sense complexos i que miri directament al món", ha dit.

La legislatura del "retorn"

En la seva intervenció, la cap de llista per Tarragona i actual portaveu al Parlament, Mònica Sales, s'ha compromès a "treballar per donar resposta a les qüestions que més preocupen els ciutadans", però també per "fer d'aquesta legislatura la legislatura del retorn del president Carles Puigdemont". Sales l'ha associat a "bon govern, competència, ambició nacional i la fi del desànim".

En la mateixa línia, el cap de llista per Girona, Salvador Vergés, ha afirmat que suposaria "el retorn de l'embat nacional però també del bon govern". Vergés ha justificat que "si volem un país independent és perquè volem un país modèlic" i que a Govern van demostrar la "gran vàlua" dels seus consellers i conselleres.

La candidata per Lleida, Jeannine Abella, ha defensat la necessitat d'un "equilibri territorial" i de "deixar de veure certes parts del país en blanc i negre".

Llistes ratificades pel Consell Nacional

Abans de l'acte públic de Puigdemont, s'ha reunit el Consell Nacional de Junts a l'Ajuntament d'Elna, una trobada de tràmit per a ratificar les llistes de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida, que ja van ser aprovades per unanimitat de l'executiva aquest divendres.

A més del fitxatge de l'empresària tecnològica Anna Navarro com a número dos, destaca l'aposta per Josep Rull com a número tres, i l'actual presidenta del Parlament, Anna Erra, com a número quatre. Els segueixen el fins ara president del grup de Junts, Albert Batet; l’escriptora Ennatu Domingo, que s’inscriu com a independent; i el portaveu del partit, Josep Rius. L’exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, tancarà simbòlicament la llista.

Instal·lat a la Catalunya del Nord

Ja és el segon acte públic a Elna, a la Catalunya del Nord, on el candidat de Junts s'ha instal·lat des de Setmana Santa. L'expresident ha deixat la residència de Waterloo (Bèlgica) i s'ha traslladat a viure a la comarca del Vallespir, on farà bona part de la campanya electoral de forma presencial i des d'on farà el retorn a Catalunya.