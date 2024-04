La CUP presenta una llista "continuista" a Girona amb la lluita social i ecologista com a eixos principals

La CUP ha presentat una llista "continuista" per a les eleccions del 12 de maig a la demarcació de Girona amb Dani Cornellà i Montserrat Vinyets que repeteixen en número 1 i 2 respectivament, acompanyats d'Ignasi Sabater en tercer lloc. Cornellà ha remarcat que aquest mandat mantindran la lluita social i ecologista que ja van desplegar a l'anterior mandat, al mateix temps que despleguen una defensa del català arreu del territori. El cap de llista ha avançat que anirà desplegant el programa electoral en funció dels actes de campanya que faran al territori gironí per explicar accions i propostes molt enfocades en resoldre els problemes que té cada zona.

Dani Cornellà ha destacat que la lluita social i l'ecologista seran uns dels principals eixos d'aquest candidatura en què s'hauria d'executar el nou Trueta. "Després de dècades de parlar-ne però no executar-lo en els propers anys podria ser una realitat", ha remarcat el cap de llista. Cornellà ha remarcat la "feina feta des de l'Ajuntament de Girona" per cedir els terrenys, que aviat podria finalitzar aquest tràmit i permetre que la Generalitat comenci les obres.

Més enllà del nou Trueta, la CUP defensarà els centres d'atenció primària "arreu del territori", així com la qualitat de l'educació pública. El cap de llista ha apuntat que pressionaran per aconseguir que es construeixin els centres que Educació té pendents a municipis com Vulpellac, Vilafant o Verges.

Contra els macroprojectes

La lluita ecologista serà un altre dels eixos de la candidatura, que Cornellà ha afirmat que defensaran "des del litoral fins als Pirineus en contra dels macroprojectes" que s'hi projecten. El candidat assegura que es tracten d'iniciatives "especulatives" que perjudiquen a la pagesia, als pobles i al territori perquè només estan pensades "en clau de lobbys econòmics".

En la mobilitat, la CUP treballarà perquè el Govern avanci en els projectes de tren-tram que hi ha a la demarcació, com ara el que ha de connectar Olot amb Banyoles i Girona o l'augment de freqüències en la línia de tren convencional. Dani Cornellà ha avançat que el programa electoral l'aniran desenvolupant al llarg dels actes de campanya que faran per tot el territori gironí, mostrant les accions que busquen resoldre els conflictes que es viuen als diferents municipis.