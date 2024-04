Puigdemont farà cada dia un míting a Argelers i posarà busos gratuïts per portar-hi els assistents

Carles Puigdemont vol fer la campanya electoral del 12-M "sense pantalles" i per això farà cada dia un míting a Argelers, al Rosselló, on centralitzarà tots els seus actes i intervencions electorals. La intenció de Junts és que cada dia s'hi traslladin militants i simpatitzants de diferents comarques i vegueries, per als qui habitaran 5 o 6 autobusos de pujada i baixada que pagarà el partit. Aquest mateix divendres, a les 12 del migdia, s'obrirà la web d'inscripcions. Només l'acte final de campanya, el divendres 10 de maig, tindrà lloc a la ciutat de Barcelona i el candidat hi intervindrà telemàticament. Des de la candidatura estan calculant la petjada de carboni per a poder compensar-la amb donacions a projectes mediambientals.

Tots els mítings de campanya, excepte el central del dissabte 4 de maig, es faran al pavelló d'Argelers, on també s'hi duran a terme les rodes de premsa sectorials. Des de la candidatura de Junts+ han establert un calendari per dividir els dies de campanya per territoris, i traslladar aquests actes territorials a la Catalunya Nord. També l'inici de campanya i la nit electoral els seguiran des del municipi del Rosselló.

Des de la candidatura de Junts+ Puigdemont x Catalunya confien en l'assistència, d'acord amb els precedents dels dos actes públics celebrats a Elna. A més d'autocars pagats pel partit, habilitaran una "zona de lleure" al costat del pavelló d'Argelers per donar "bona acollida" als assistents, on hi haurà 'food trucks'.

La web d'inscripcions s'obrirà aquest mateix divendres a les 12 del migdia. Els assistents podran apuntar-se per territoris i hauran d'indicar si es desplacen amb autocars del partit o amb vehicle privat. Calculen que hi pujaran unes 60 persones per bus.

El calendari per territoris

El divendres 26 d'abril serà per als militants i simpatitzants del Baix Camp; el dissabte 27, el Baix Llobregat i el Barcelonès; el diumenge 28, el Vallès Oriental i Occidental; el dilluns 29, el Maresme; el dimarts 30, les Terres de l'Ebre; el dimecres 1 de maig, la ciutat de Barcelona; el dijous 2, Osona i el Moianès; el divendres 3, el Penedès; el dissabte quatre, un míting central obert a tot Catalunya; el dilluns 6, les comarques centrals; el dimarts 7, Lleida, Pirineu i Aran; el dimecres 8, Tarragona i el dijous 9, Girona.

Només l'acte final de campanya, el divendres 10 de maig, tindrà lloc a la ciutat de Barcelona, en una ubicació encara per concretar. En aquest míting, el candidat Carles Puigdemont sí que hi intervindrà a través d'una pantalla, a diferència de la resta de la campanya.

Els mítings de dies feiners tindran lloc a les 19h, mentre els de caps de setmana i festius seran a les 12h del migdia. Els actes sectorials i rodes de premsa dels matins també tindran lloc a Argelers, amb alguna excepció per concretar. Tots els actes seran retransmesos per 'streaming'.

Petjada de carboni

La candidatura de Puigdemont és "conscient" de la petjada de carboni que suposa una campanya amb desplaçaments diaris a la Catalunya del Nord. Justifiquen que "la repressió els obliga" a fer-ho així, però també asseguren que estan calculant la petjada de carboni que tindrà per a compensar-ho amb aportacions en projectes "que retornen en el medi ambient".

Sense concreció en els debats

Pel que fa als debats electorals, des de Junts+ no aclareixen qui hi participarà en cas que no pugui fer-ho Carles Puigdemont. El director de campanya, Albert Batet, va enviar una carta a TV3 i Catalunya Ràdio per a celebrar el dels mitjans públics a Perpinyà. Des del partit asseguren que encara no han obtingut resposta.