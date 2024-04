El candidat del PPC, Alejandro Fernández, acusa el Govern de fomentar "de manera irresponsable" la turismofòbia" a Catalunya. En un acte on ha participat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Fernández ha assegurat que el sector turístic és un sector "prioritari, estructural i estratègic" per a l'economia catalana i ha llençat un missatge "a la resta de pobles d'Espanya": "Aquí se us estima. No tots som com Puigdemont i tenim clar que sempre sereu benvinguts". En aquest sentit, el popular ha dit que es digui el que es digui i encara que alguns "pretenguin trencar-nos i dividir-nos, la majoria de catalans us estimem".

Per la seva banda, el cap de llista per Girona, Jaume Veray, ha criticat la gestió que el Govern ha fet amb la sequera i ha assegurat que "sense aigua no hi ha turisme".

Sobre això, Veray ha afirmat que una mostra que el Govern és "nefast" és que "dos mesos després" que els empresaris de Lloret de Mar compressin una dessaladora "el Govern treu un decret per regular-ho". En aquest sentit, ha dit que el PP estarà al costat del sector per "oferir solucions a aquesta problemàtica".