Cs impugna la candidatura de Puigdemont perquè no resideix a Catalunya

El candidat de Cs, Carlos Carrizosa, ha explicat que el seu partit ha presentat un recurs al jutjat contenciós administratiu per evitar que Carles Puigdemont pugui ser candidat a les eleccions del 12-M. Concretament, contra la decisió de la Junta Electoral d'avalar la candidatura del cap de llista de Junts. En declaracions als periodistes, Carrizosa ha defensat que el padró de Puigdemont "no respon a la realitat" perquè no viu a Catalunya. "Si tots els candidats hem de complir determinats requisits legals, Puigdemont no pot estar per sobre les lleis. Demanem que tots els candidats estiguem en igualtat de condicions", ha insistit el líder de Ciutadans. Carrizosa calcula que en dos dies ja s'haurà resolt el seu recurs.

"Crec que tenim raó i que la nostra demanda està molt ben fonamentada. Podríem aconseguir que Puigdemont no sigui candidat a aquestes eleccions", ha assegurat. I ha explicat que han presentat com a prova que el mateix Puigdemont va al·legar que residia a Brussel·les en el marc d'una demanda per difamació contra un periodista espanyol.