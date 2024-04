Feijóo insta Sánchez a "trencar" amb Bildu i a signar al notari que no hi pactarà "si no condemna els assassinats d'ETA"

El líder del Partit Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha instat el PSOE a "trencar avui mateix" amb Bildu i a comprometre's davant notari que no hi pactarà mentre el partit "no condemni els assassinats d'ETA i col·labori en l'esclariment d'assassinats dels quals encara no es coneix l'autor". Feijóo ha qualificat de "fariseu i cínic" que, després de l'entrevista al candidat de Bildu evitant qualificar ETA com a organització terrorista, ara els socialistes "s'esquincin les vestidures" quan han anat de la mà del partit basc per a la investidura de Pedro Sánchez, a Navarra i a Pamplona. "En nom de l'ètica i la moral en la política, cal que acabi el cinisme del PSOE", ha afirmat Feijóo.