Ernest Urtasun acusa Illa de ridiculitzar la lluita contra el canvi climàtic

El ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha acusat aquest dijous el primer secretari del PSC i candidat a president de la Generalitat, Salvador Illa, de "ridiculitzar la lluita contra el canvi climàtic" i l'ha advertit que "qui no entén que la política avui en dia és climàtica" és que "no està preparat per governar Catalunya". En un acte al Centre Cívic Barri Vell-Mercadal de Girona, ha lamentat que Illa fes broma amb l'arribada de turistes "en patinet" si no s'amplia l'aeroport del Prat i ha criticat que la prioritat dels socialistes sigui engrandir aquesta infraestructura, perllongar la carretera B-40 i que Hard Rock obri un complex recreatiu al Tarragonès.

"No podem anar enrere en la lluita contra el canvi climàtic", ha advertit Urtasun, que ha acusat la Unió Europea d'una "certa regressió en el pacte verd europeu" permetent l'ús de pesticides com el glifosat o retirant, ha afirmat, objectius d'emissions de CO2. També ha dit que l'ha "molestat profundament" que s'hagi "intentat contraposar la pagesia amb la lluita contra el canvi climàtic" i ha garantit que els comuns són qui millor defensa els agricultors perquè combaten l'emergència climàtica.

El dirigent de Sumar ha defensat que l'"oligopoli elèctric" també contribueixi a la transició ecològica, una qüestió que ha provocat "grans discussions" amb el PSOE dins del govern espanyol. La formació liderada per la vicepresidenta espanyola Yolanda Díaz vol que l'impost que grava els beneficis extraordinaris de les elèctriques "es prorrogui" i Urtasun ha anunciat que rebutjaran que es retalli durant el tràmit parlamentari.

El ministre ha visitat Girona per donar suport al cap de llista de Comuns Sumar per la circumscripció, Eloi Badia, a qui també ha acompanyat el candidat dels comuns a les eleccions europees del 9 de juny, Jaume Asens, que ha assegurat que Comuns Sumar és "el vot que garanteix que la sociovergència no torni a governar". Ha recordat que el PSC té un pacte amb Units per Avançar, hereva d'Unió, i ha dit que "Catalunya mereix un Govern d'esquerres que faci polítiques d'esquerres, no la sociovergència amb els senyors d'Unió Democràtica".

El PSC és "cada vegada més a la dreta" per voler imitar Cs, ha lamentat Asens, que també ha denunciat que els socialistes, ERC i Junts volen convertir Catalunya en "un gran parc temàtic". "Alguns pensàvem que quan ERC s'emancipés de Junts veuríem la seva ànima més d'esquerres, però veiem com avalen el Hard Rock", ha narrat, i els ha retret que "el canvi climàtic no es venç fitxant un meteoròleg", en referència al físic i presentador de TV3 Tomàs Molina, que anirà a les llistes dels republicans al Parlament Europeu.

L'aspirant a eurodiputat també ha subratllat que Sumar va ser segona força a Catalunya a les eleccions espanyoles de l'any passat i ha demanat als gironins "que vulguin deixar de passar vergonya" que els tornin a fer confiança i votin Badia "per la lluita contra el canvi climàtic, per l'aigua i l'energia".

Eloi Badia

El candidat per Girona, Eloi Badia, ha defensat la feina feta pels comuns al govern espanyol i s'ha vantat d'haver aconseguit els indults per als líders independentistes i l'amnistia, però ha demanat tornar a "asseure's a dialogar i negociar" per aconseguir més autogovern i un millor finançament. "No estem d'acord que el senyor Illa ens digui que siguem la tercera comunitat en aportar més i la tercera per la cua en rebre", ha clamat.

Alhora, ha acusat ERC i la CUP de dir que cal "entregar el Govern a la dreta" amb un pacte d'independentistes que inclogui Junts i ha reclamat un executiu a la Generalitat que "per fi torni a impulsar polítiques d'esquerres".