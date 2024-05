La CUP es compromet a preservar la Gola del Fluvià

Montserrat Vinyets, número dos de la candidatura gironina de la CUP-Defensem la Terra, s’ha reunit amb representants del Grup de Defensa de la Gola del Fluvià. Segons expliquen els cupaires, els hi han "traslladat el seu malestar per la inacció de les administracions davant l’actuació per la via de fet que un particular porta a terme des de l’estiu de 2021". Concretament, es queixen del tancament d’un tram del camí del Joncar, d’ús públic i pel que s’arriba a la platja i al costat esquerre de la Gola del Fluvià, asseguren des de la CUP.

Segons denuncia l’entitat ecologista, no només "s’han instal·lat a l’inici del camí públic de forma il·legal barreres que només s’alcen previ pagament d’un peatge sinó que s’hi porten a terme activitats econòmiques sense comptar amb la deguda autorització". Avui en dia, "hi tenen lloc l’estacionament de caravanes, càmping, lloguer d’amarres, caiacs i motos aquàtiques, entre d’altres, i tot de forma irregular", expliquen. La CUP detalla que "l'espai és d’alt valor i forma part de la Xarxa Natura 2000 i compta amb altres proteccions pròpies d’un conjunt únic com és la bocana del riu Fluvià". Segons ha declarat Vinyets, “el més urgent ara és assegurar que es retirin aquestes barreres que entorpeixen moure’s per aquest camí públic així com també portar a terme les accions necessàries per preservar la zona de les constants pressions especulatives a què ha estat sotmesa els darrers anys. I això cal fer-ho des dels municipis però també des del Parlament”, ha sentenciat la cupaire.