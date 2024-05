Eloi Badia (Comuns): “Recuperarem la sisena hora a l’escola pública a la que les retallades de Junts van posar fi”

"L’educació és un dels grans eixos del nostre programa de cara al proper mandat", expliquen des de Comuns Sumar. El candidat per les comarques gironines, Eloi Badia, considera que protegir l’escola pública és més necessari que mai. Per això, "la primera gran mesura serà recuperar la sisena hora a l’escola pública a la que les retallades de Junts van posar fi”, assegura el candidat. "Cal reduir les desigualtats entre escola pública i concertada amb la sisena hora, no pot ser que hi hagi alumnes de primera i de segona i que el Govern ho toleri”, reclama el candidat .

Aquesta recuperació de la sisena hora aniria en paral·lel a "un treball per la reducció de ràtios i un augment de recursos per un millor acompanyament a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu", detallen els comuns. Aquest tema es va compartir a l’Escala amb Albert Pons, regidor del Comú de l’Escala i cap d’estudis de l’Institut de Sils, que defensa que “no es pot parlar de defensar l’escola catalana quan es cronifiquen les retallades en la pública”. La segona mesura que els Comuns volen aprovar en el proper mandat és "el menjador escolar universal, una cobertura total del servei de menjador de tots els nens i nenes de fins a 12 anys d’escoles sostingudes amb fons públics". “Volem assolir en 4 anys que el menjador escolar sigui gratuït amb una inversió de 100 milions d’euros anuals”, ha dit Badia.

La tercera mesura dels Comuns són "les extraescolars universal", les quals asseguren que comptarà "amb el finançament de dos dies d’activitat extraescolar per a tot l’alumnat d’infantil i primària". Aquesta gratuïtat estaria garantida per tots els municipis amb centres de complexitat educativa, detallen els comuns, i per això, "s’incorporarien pel 2024-2025 als plans educatius d’entorn els municipis gironins L’Escala, Palamós i La Jonquera".

Els Comuns proposen "eliminar definitivament els barracons a les escoles 300 gironines que actualment en tenen". “Incrementarem en 21,4 milions d’euros, fins a arribar als 70,9, el pressupost destinat a polítiques per combatre la segregació escolar”, ha dit Badia, “des de les institucions apostarem per una educació pública i de qualitat que cuidi de l’alumnat i del professorat”, ha sentenciat.