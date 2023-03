ERC de Sarrià de Ter ja ha engegat màquines de cara a la campanya electoral. L'alcalde i cap de llista, Narcís Fajula, tindrà a Montserrat Soria i Ribera, de número 2 i Josep Maria Viladomat i Fusellas com a número 3. A continuació hi haurà Vanesa Martínez i Moreno i Jordi Duch i Despuig.

Des d'Esquerra s'ha explicat que, en els darrers mesos s’han fet un seguit de reunions de grup i sectorials amb els veïns i veïnes del municipi per tal de confeccionar un programa electoral "realista i acord" a les necessitats de Sarrià de Ter.

L'equip encapçalat per en Narcís Fajula, es presenta com "un grup preparat i renovat, amb persones molt implicades al poble", que veuen, Sarrià de Ter, des de diferents punts de vista, "aporten aire nou i una gran diversitat veïnal, per afrontar amb seguretat, els reptes dels anys vinents".

Els republicans indiquen que es tracta d'una llista pensada amb "la il·lusió de continuar la feina feta i de seguir el camí amb els fonaments que ja s'han construït. Un equip amb potencial, compromís i empenta, que treballarà per un projecte transversal que ve definint i continuarà dibuixant la política de Sarrià de Ter, especialment en l'àmbit social, enfocat als joves i gent gran del nostre municipi"

Oficialment, la presentació del candidat es farà el proper dia 14 d’abril al Centre d’Arts Escèniques. Per altra banda, la presentació de la llista del grup municipal es durà a terme el dia 7 de maig al local social de la Rasa.

La llista d'Esquerra Republicana de Sarrià de Ter, comptarà amb les següents persones:

Narcís Fajula, Antonio Ribas, Jordi Duch, Vanesa Martínez, Sara Alonso, Lluís Bataller, Montse Soria , Josep Viladomat, Laura Petrel, Octavi Serra, Mari Carmen Sánchez, Àngel Antequera, Rafa Calvo, Blanca Brugues, Noelia Jiménez, Txell Pla, Santi Ribas, Encarna Jiménez, Jordi Estefanell, Desi Arasa, Imma Olivera, Marc Cargol, Olga Bonilla, Pere Casadesus, Josep Maria Santiago, Soraya Girona, Jaume Vila i Albert Soler.