No queda ja cap ciutadà espanyol a l’Afganistan, ni militars ni diplomàtics, i 1.900 col·laboradors de les missions espanyoles i d’altres països, i les seves famílies, estan fora de perill. És el primer balanç de 12 dies de feina de quatre ministeris i vuit jornades de vols militars a Kabul per a l’evacuació de persones que havien quedat sota amenaça dels talibans després de l’ensorrament sobtat de l’Estat i l’exèrcit d’aquell país.

Espanya va donar per finalitzada la missió d’evacuació d’afganesos amb l’arribada a primera hora d’aquest divendres a Dubai (Emirats Àrabs Units) de dos avions A400M de l’Exèrcit de l’Aire procedents de Kabul en els quals hi viatjaven els últims 81 militars i diplomàtics espanyols que continuaven a l’Afganistan.

El president del Govern, Pedro Sánchez, que va confirmar el final de la missió, va prometre que Espanya «buscarà vies» per continuar evacuant col·laboradors afganesos. «Espanya no deixarà sol el poble afganès», va dir en un missatge a Twitter. Pedro Sánchez va expressar el seu agraïment a tot el personal espanyol que ha col·laborat en el complex procés d’evacuació i va remarcar que Espanya «s’ha mantingut fins a l’últim minut a l’Afganistan» per fer possible aquesta missió.

Els dos últims vols

Els dos últims vols d’aquesta operació porten també els 20 policies nacionals que estaven desplegats a Kabul: 13 dels Grups d’Operacions Especials (GEO) i set de les Unitats d’Intervenció Policial (UIP). La missió d’evacuació va recollir cooperants d’Espanya, del Servei Exterior de la Unió Europea i també de països com els Estats Units i Portugal, a més de personal de l’ONU i tècnics de l’OTAN.

Segons un comunicat difós pel Govern, el primer avió A400M va aterrar a Dubai a les 06.45 hores i el segon a les 07.20 hores. En aquests últims vols, amb els 81 espanyols que encara eren a l’Afganistan van embarcar quatre militars portuguesos i els últims 85 col·laboradors afganesos d’Espanya, Portugal i de l’OTAN que ha pogut treure l’operatiu.

Des de la base aèria dubaiana d’Al Minhad, en vol d’Air Europa contractat per Defensa, va arribar a la base de Torrejón cap a les 16.45 hores el personal dependent de l’ambaixada, el personal militar no de vol i la resta de cooperants afganesos.

Descans d’un dia

Les dotacions dels avions, és a dir, el personal de l’Ala-31 de l’Exèrcit de l’Aire, i probablement alguns de l’Esquadró de Recolzament a l’Enlairament Aeri (EADA), descansaran un dia a Dubai i tornaran a Saragossa diumenge 29 als tres avions A400M desplegats per les Forces Armades en l’operació d’evacuació.

La missió d’evacuació de famílies amenaçades ha suposat 17 salts de tres avions militars entre Dubai i Kabul i deu vols d’aeronaus civils d’Air Europa entre els Emirats Àrabs Units i la base aèria madrilenya de Torrejón de Ardoz.