No hi haurà reunió entre Pere Aragonès i Javier Lambán. El president d’Aragó va comunicar ahir a la tarda al cap de la Generalitat que la trobada que havia de tenir lloc avui a Balaguer per parlar, entre altres coses, dels Jocs Olímpics del 2030 no tindrà lloc per les «importants diferències» entre tots dos. El president d’Aragó considera que «és millor ajornar» la reunió «per no fer cap pas enrere en un projecte que beneficiarà tot el territori del Pirineu». Tot i aquesta puntualització, l’anul·lació deixa en l’aire la candidatura olímpica.

El Govern català manté la intenció de dur a terme una candidatura pròpia per als Jocs Olímpics del 2030 sense entrar a discutir qualsevol tipus de cogestió, però obert a la «col·laboració tècnica» amb Aragó. La Diputació General d’Aragó (DGA), per part seva, assenyala quines són les indicacions del Comitè Olímpic d’Espanya (COE) i del Govern central. Per això s’esperava amb impaciència la manera com es tractarien Aragonès i Lambán, i si obririen un camí únic i conjunt cap a l’any 2030. Doncs bé, de moment no hi haurà reunió.

La Generalitat va rebre amb «sorpresa» la decisió de Lambán, encara que pensa seguir tant amb les feines tècniques com amb la preparació de la consulta ciutadana. En tot cas, la part catalana destacava de la reunió els assumptes al marge de la candidatura. «Es tractava de la primera trobada entre els dos presidents amb temes sobre la taula com els serveis compartits, els fons Next Generation, temes industrials i del sector agroalimentari, a més dels Jocs Olímpics d’hivern», sostenien fonts del Govern.

Al migdia s’estaven tancant els detalls entre els dos governs, els assumptes i les maneres en què avançar, sobretot, en el conflicte olímpic. A primera hora del matí, Lambán preparava amb tacte la cimera amb el seu homòleg català abstenint-se d’emetre «qualsevol tipus de judici» que entorpís la reunió.

Segons fonts coneixedores de les converses entre els respectius equips, va ser en el moment en què la part catalana va transmetre que el missatge que Aragonès traslladaria en persona a Lambán seria el mateix que l’expressat hores abans al Parlament i, dies abans, per la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, quan la part aragonesa va anul·lar la reunió. És a dir, la candidatura és i serà catalana. Diferents partits li havien demanat al cap de l’executiu aragonès aquests dies que fos «contundent», sobretot el PP.