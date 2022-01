El Partit Socialista (PS) del primer ministre, António Costa, va donar un cop sobre la taula a les eleccions legislatives celebrades ahir a Portugal. Al contrari del que predeien els sondejos, els socialistes aconseguien una àmplia majoria amb prop del 42% dels vots al tancament d’aquesta edició, lluny del seu principal rival, el conservador Partit Social Demòcrata (PSD), que obtenia prop del 30% dels sufragis. Amb aquest resultat, l’actual primer ministre podrà renovar el Govern fins al 2026 i fins i tot podria assolir una majoria absoluta que li permeti dur a terme les seves polítiques sense dependre dels seus antics socis, el Bloc d’Esquerda (BE) i el Partit Comunista Portuguès (PCP).

L’estratègia dels socialistes de culpar els partits d’esquerres del fracàs dels pressupostos ha convençut finalment els electors. Tot i les especulacions que Costa estava cansat després de sis anys de Govern, el líder del PS ha sortit més reforçat que mai. La majoria dels portuguesos han reconegut als socialistes l’èxit en la gestió de la pandèmia -amb una de les taxes de vacunació més altes del món- i el manteniment d’uns indicadors socioeconòmics que, malgrat la crisi sanitària, s’han ressentit poc. El país continua comptant amb bones previsions de creixement i l’executiu ha aconseguit reduir la taxa de desocupació fins al 6,1%.

Derrota de la dreta

Per part seva, les expectatives del PSD i del seu líder, Rui Rio, han quedat en paper mullat. Fa només uns dies les enquestes van arribar a donar avantatge als conservadors per davant del PS, en el que va ser una injecció de confiança a les files socialdemòcrates. Tot i que el partit ha aconseguit millorar els resultats del 2019 en cinc punts, la derrota d’ahir obligarà el partit a fer autocrítica i a decidir el futur del seu líder, que ja va obrir la porta a la sortida en cas de perdre les eleccions malgrat que va ser reelegit en unes primàries celebrades al desembre. Rio se sotmetrà a la confiança dels militants, encara que no va especificar quan.

Una part significativa dels electors de dreta han optat aquesta vegada per Chega, la formació d’extrema dreta, que fa un salt important respecte els resultats de fa dos anys, quan va obtenir un sol diputat al Parlament. El líder del partit, André Ventura, va celebrar els bons registres de la formació, que al tancament d’aquesta edició superava el 7% dels vots, tot i que va lamentar un altre resultat menys positiu, en referència a la victòria del PS. «Serà molt dolent per al país que António Costa torni a ser primer ministre», va assegurar Ventura.

A més de Chega, el partit Iniciativa Liberal -que compta amb una bona acollida entre les classes mitjanes de les grans ciutats- també va aconseguir millorar els seus resultats, mentre que l’històric partit democristià Centre Democràtic i Social (CDS), que va governar en coalició amb el PSD entre el 2011 i el 2015, va obtenir poc més d’un 1% dels vots.