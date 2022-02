La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusat aquest dijous a la direcció del PP de "fabricar" un cas de corrupció contra ella per "destruir-la" políticament, i d'haver actuat de manera "cruel i injusta" atribuint-li "sense proves" acusacions que afecten la seva família. "Les afirmacions s'estan publicant i que provenen de l'entorn de Pablo Casado, que ell no desmenteix són el pitjor que es pot esperar dels polítics, i a més ho fa des de l'anonimat". Ha demanat que es "depurin responsabilitats" al PP i ha afirmat que va tenir coneixement d'un dossier sobre el seu germà per Pablo Casado, que li va dir que creia que la seva actuació era il·legal i que li havia filtrat la Moncloa.

Ayuso ha comparegut a la seu del govern regional sense admetre preguntes per carregar durament contra la direcció del seu partit. Segons la presidenta de la Comunitat de Madrid "és insensat" que la direcció del PP l'ataqui la direcció del seu propi partit és fruit del fet que es vol presentar al Congrés del PP de Madrid. "Només vull que es doni veu als afiliats i que s'actuï d'acord a la Llei, perquè s'està incomplint la Llei de partits", ha dit.

Ha recordat que fa mesos que es publiquen informacions que apunten que la direcció de Génova prepara dossiers contra ella per vincular-la a "algun cas de corrupció referit a la meva família", però segons la presidenta de la Comunitat tots aquests intents han estat fallits perquè no hi ha cap actuació irregular i són "mers rumors".

En aquest punt ha retret que Génova busqués informació sobre la seva família. "Si volien aclarir algun contracte només ho havien de demanar, perquè tots estan al portal de transparència", i el fet e preparar un dossier tenia com a únic objectiu "desprestigiar-la personal i políticament".

Ayuso ha explicat que farà públic el contracte de compra de mascaretes que suposadament va permetre que el seu germà cobrés una comissió. "No hi ha res il·legal, és un contracte de la primera onada de la pandèmia quan totes les administracions buscaven material sanitari" i ha estat fiscalitzat "per la intervenció general".

En aquest marc, ha explicat que va tenir coneixement del contracte per Pablo Casado en una reunió per parlar de la situació del partit. "Em va dir que pensava que era il·legal i que el dossier li havien filtrat des de la Moncloa", ha explicat.

També ha defensat l'actuació del seu germà que porta "26 anys com a comercial al sector sanitari" i a qui "mai he ajudat per aconseguir absolutament res". "Animo a que algú demostri" que l'ha ajudat, ha dit, perquè "no es trobarà absolutament cap prova".

Ha recordat que es creu les paraules de l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha negat que l'Ajuntament fes els moviments per contractar els serveis d'investigadors privats per obtenir informació dels comptes del seu germà, fet que –ha recordat- "és il·legal".

Ha recordat que ella va parlar amb Almeida fa dos mesos quan va conèixer que corria un rumor sobre les investigacions de Génova contra ella, i ha afirmat que malgrat les "filtracions de Génova contra la seva honorabilitat" ella sempre s'ha mantingut "fidel" al partit.

"Malgrat que s'estaven fabricant suposades corrupcions contra mi, no he faltat mai al meu deure com a presidenta de la Comunitat de Madrid ni com a militant del PP", ha dit, i el fet que dirigents del PP hagin actuat així "és un fet gravíssim que no he denunciat" per lleialtat i per protegir els interessos "d'Espanya".

"Espero que la direcció nacional del PP provi que jo vaig obligar a fer cap contracte, que hi ha hagut tràfic d'influències, que provin que jo no soc honrada", ha dit, perquè "sempre he estat on se m'ha necessitat".

"He tornat el meu compromís amb Casado passant dels 22 escons a la majoria absoluta que crec que tenim avui", i "voldria saber quants vots han aconseguit per al PP tots els que porten mesos dedicats a atacar-me" i "és molt dolorós que dirigents del teu partit, en lloc de donar-te suport, siguin els que et volen destruir".