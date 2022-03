L’alt representant de la Unió Europea (UE) per a Política Exterior, Josep Borrell, ha demanat als ciutadans europeus que «abaixin la calefacció de casa seva», entre les mesures per retallar el consum de gas procedent de Rússia en plena guerra amb Ucraïna. Així mateix, la UE continua multiplicant les sancions contra el règim de Vladímir Putin en resposta a l’agressió russa. Des d’aquest dimecres suma una nova ronda –la quarta des que va arrencar la invasió d’Ucraïna– que castigarà tant Rússia com Bielorússia.

Els representants dels Vint-i-set estats membres han decidit augmentar la llista de dirigents i oligarques castigats amb la congelació de béns i la prohibició de trepitjar territori europeu per la seva implicació en l’agressió russa contra Ucraïna, expulsar tres entitats bancàries de Bielorússia del sistema de comunicació de pagaments interbancaris Swift, completar la llista de tecnologies de doble ús militar i civil que no poden ser exportades a Rússia i adoptar sancions contra el sector marítim rus, segons ha anunciat la presidència francesa de la UE. Rússia imposa un ‘corralito’ i limita a 10.000 dòlars la retirada d’efectiu El nou paquet sancionador sumarà «més de 100 responsables de diferents nivells del govern i la nomenclatura russa» en la llista d’individus i entitats sancionades, segons ha confirmat el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, durant un debat al ple del Parlament Europeu, i entrarà en vigor quan expiri el procediment escrit i la decisió sigui publicada al Diari Oficial de la UE aquest mateix dimecres. La quarta ronda, que arriba en vigílies d’una cimera extraordinària que reunirà aquest dijous i divendres a Versalles als 27 caps d’Estat i de Govern de la UE a Versalles, també clarifica que els criptoactius són actius coberts per les sancions. Després de l’últim Consell de Ministres d’Exteriors extraordinari celebrat divendres passat, en què va participar el secretari d’Estat nord-americà, Antony Blinken, Borell ja va confirmar que la UE preparava una nova ronda de mesures que s’ha concretat aquest dimecres en l’acord confirmat pels ambaixadors permanents de la comunitat europea. «Ens dol perquè hi ha un autòcrata a qui no importa el seu poble», ha valorat la primera ministra d’Estònia, Kaja Kallas, sobre les sancions adoptades contra el règim de Putin. Dependència energètica de Rússia «Els reptes a què ens enfrontem exigiran una postura molt dura i hem d’estar disposats a pagar-ne el preu», ha recordat per la seva banda Borrell, reiterant una vegada més la necessitat d’acabar amb la dependència europea del gas rus i retallar dos terços les importacions des d’aquest mateix any, tal com va proposar dimarts la Comissió Europea en una proposta que serà analitzada pels líders europeus aquesta setmana. En aquest sentit, ha apuntat que «és un objectiu difícil però aplicable». «Requereix mesures macroeconòmiques i tècniques, però també que els ciutadans europeus abaixin la calefacció de casa, que tothom faci un esforç individual a retallar el consum de gas, com quan tallem l’aigua quan hi ha sequera o ens posem una mascareta per combatre el virus. El que hem fet amb la covid cal fer-ho a favor d’Ucraïna», ha reivindicat. Una mare i els seus fills, víctimes de la icònica foto de la guerra d’Ucraïna I és que la Unió Europea continua vivint condicionada pels llaços energètics amb Rússia, d’on importa el 40% del gas que consumeix, el 27% del petroli i el 45% de carbó. Per això, paga «l’equivalent a les reserves que hem bloquejat als bancs occidentals del Banc Central rus», ha explicat Borrell, reclamant «tallar el cordó umbilical que uneix la nostra economia i la russa i tallar el flux que li permet acumular reserves amb què finançar la guerra».