Semblava una missió impossible, però Pedro Sánchez va aconseguir, si més no parcialment, els objectius que perseguia en arribar al Consell Europeu de dijous i ahir. La UE finalment concep Espanya i Portugal com una «illa energètica» per la seva pobra interconnexió amb el mercat europeu i autoritza els dos països a adoptar mesures singulars per abaixar els preus de l’energia. Els dos països tindran un «tracte especial», segons va confirmar primer la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, i va celebrar el mandatari espanyol després, igual que va fer el seu homòleg lusità, el socialista António Costa.

El text de conclusions de la cimera indica que en el context de preus de l’electricitat desbocats, l’executiu comunitari està disposat a «avaluar urgentment la compatibilitat de les mesures temporals d’emergència en el mercat energètic» notificades pels Estats membres, «fins i tot per a mitigar l’impacte dels preus dels combustibles fòssils en la producció de l’electricitat». La Comissió s’assegurarà, per un «procediment d’urgència», que es compleixen diverses condicions: que les mesures adoptades redueixen els preus de la llum per a empreses i famílies i «no afecten les condicions comercials» en el mercat comú. Per fer aquesta valoració, segueix el text, «es tindrà en compte el caràcter temporal de les mesures i el nivell d’interconnexió elèctrica amb el mercat únic de l’electricitat».

Sánchez va destacar, durant la compareixença conjunta amb Costa, que les mesures que s’adoptin no suposaran «subvencionar el gas», ni «distorsionar» els incentius a les renovables, ni afectarà els fluxos d’electricitat entre països. En definitiva, que no «distorsiona» el mercat únic europeu, com exigien països reticents com Holanda o Alemanya, ni suposa «risc» per a la seguretat del subministrament, però sí que s’aconseguirà «rebaixar els preus de l’energia».

La Moncloa preveia un Consell Europeu llarg i difícil, i ho va ser. Després d’una primera jornada, la de dijous, amb Joe Biden de convidat, i centrada en la guerra d’Ucraïna, una qüestió no gaire divisiva entre els Vint-i-set, va arribar el conflicte. El xoc. Pedro Sánchez va estar disposat a anar més lluny que en ocasions anteriors per fer valer la seva posició, per aconseguir una baixada immediata dels preus de l’energia que estan ofegant empreses i famílies. Va buscar que almenys s’aconsegueixi l’excepció ibèrica, una sortida «particular» per a Espanya i Portugal, tenint en compte la seva situació «específica», singular: la seva pobre interconnexió energètica amb la resta d’Europa. No es volia acceptar menys, assenyalaven des del seu equip, apuntant al que va passar cap a dos quarts de sis de la tarda, quan ja es portaven unes quatre hores de debat: l’aturada de la cimera que ell mateix va forçar en protesta per la manca d’avenços. Per l’hostilitat de països com Alemanya i Holanda, que es neguen a tota «intervenció» que suposi alterar el funcionament del mercat majorista de l’energia.

Indignació per un tuit

Sánchez havia defensat primer davant dels seus homòlegs la seva proposta i els seus arguments. Però va llegir un tuit del periodista de France24 Dave Keating, en què assenyalava que el president espanyol estava amenaçant de «vetar» les conclusions del Consell si no hi havia mesures urgents. Segons fonts del seu equip, es va molestar profundament perquè estigués «instal·lant-se en l’ambient» la idea que Espanya exercia el seu dret de veto, quan la seva aportació estava sent «constructiva». Aleshores es va aixecar de la taula. Va obligar així a una «pausa tècnica» que es va allargar durant aproximadament mitja hora. La reunió de líders es va reprendre després, encara que amb gran tensió perquè les posicions seguien molt distants.

Cap a les quatre de la tarda, fonts del Consell van informar d’una segona pausa tècnica amb una «nova versió» de les conclusions que tenia «en compte» les esmenes presentades per diferents països, i finalment es va arribar a un acord definitiu.