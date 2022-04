Una de les felicitacions que va rebre el controvertit primer ministre d’Hongria, Viktor Orbán, per guanyar de manera aclaparadora les seves quartes eleccions va ser la del president rus, Vladímir Putin, que immediatament va expressar el desig de reforçar llaços. Un gest carregat de significat envers l’amic de Budapest en plena invasió russa. El primer ministre ultraconservador manté un difícil equilibri en el conflicte d’Ucraïna, ja que, mentre avala les sancions de la Unió Europea (UE) a Moscou, es nega a lliurar armes a Kíev, com sí que han aprovat la majoria de líders dels Vint-i-set.

Tot i les esperances de descavalcar el nacionalista del poder després de 12 anys en el Govern, la coalició opositora, inèdita i creada ad hoc, va fracassar. Amb gairebé el 99% dels vots escrutats, el partit d’Orbán, Fidesz, va aconseguir el quart mandat consecutiu amb més del 53% dels vots (135 escons) davant de menys del 35% de la coalició opositora, segons l’Oficina Electoral Nacional. La participació va ser elevada i es va acostar a la mobilització rècord de les eleccions del 2018.

Sabent que és el maldecap de la UE, Orbán, de 58 anys, es va afanyar a llançar un dard a la capital comunitària en un breu discurs després de la publicació de resultats: «Hem obtingut una victòria excepcional, una victòria tan gran que probablement es pugui veure des de la lluna, i per descomptat des de Brussel·les».

Acusat en reiterades ocasions per la Comissió Europea de vulnerar els principis bàsics de l’Estat de dret, Orbán ha rebut un clar suport a la seva política de control del sistema judicial i dels mitjans de comunicació.

El primer ministre, en el seu únic míting de campanya, va reconèixer que l’inici de la guerra d’Ucraïna l’ha beneficiat. «La guerra va esclatar i ho va canviar tot», va dir. «Pau contra guerra», va vendre l’ultranacionalista a un electorat que vol estabilitat.

No hi va haver cap comentari explícit des de Brussel·les sobre la victòria d’Orbán. La Comissió Europea no ha autoritzat el lliurament de fons europeus després de la pandèmia a Hongria per les vulneracions dels principis defensats per la UE.

El cap de l’oposició, Peter Marki-Zay, alcalde conservador independent, va reconèixer sense pal·liatius la derrota. «No amagaré la meva tristesa i decepció», va dir, després d’atribuir a Fidesz una campanya d’«odi i mentides». La coalició de sis formacions ha estat inoperant perquè, segons els experts, els partits eren reticents a acceptar que un outsider guanyés les primàries i es va paralitzar la campanya. A més del suport de Putin, Orbán va rebre el de Vox. El vicepresident primer del partit ultra, Jorge Buxadé, va desitjar que la victòria d’Orbán serveixi per consolidar una alternativa d’una Europa diferent de la dels «oligarques» de Brussel·les.